Лидер Twisted Sister прокомментировал слухи об ухудшении здоровья

Метал-вокалист Ди Снайдер, известный как лидер коллектива Twisted Sister, прокомментировал новости об ухудшении здоровья. Новости о том, что 70-летний музыкант при смерти, появились после его решения отказаться от турне в честь воссоединения культовой команды.

© HP Roos, via www.imago-images.de/globallookpress.com

В оригинальной публикации отмечалось, что Снайдер давно борется с дегенеративным артритом, и что с недавних пор заболевание коснулось также и его сердца. Теперь артист пояснил, что его заявление вовсе не означает неизбежную скорую кончину.

Я просто больше не могу делать то же, что делал в 20, 30, даже 60. В остальном я жив, и я в полном порядке. Наслаждаюсь жизнью, режиссирую фильм. Я буду писать, но на сцене вы меня не увидите, иначе меня это уничтожит.

Снайдер извинился за вынужденную отмену концертов, сообщает Louder. Музыкант особо подчеркнул, что с ним всё в порядке, но он просто больше не может выступать с прежним запалом.

Группа Twisted Sister была создана в 1972 году. Коллектив стал известен среди поклонников глэм-метала и выпустил шесть студийных альбомов. В 1988 году команда распалась впервые, но воссоединялась шесть раз. Судьба Twisted Sister после заявления Снайдера остаётся неизвестной.

