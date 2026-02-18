Разозливший Трампа певец побил чартовый рекорд латинской поп-музыки

Пуэрториканский реггетон-артист Bad Bunny, недавно выступивший в перерыве «Супербоула» и получивший «Грэмми» в категории «Альбом года», поставил новый рекорд чарта латинской поп-музыки Billboard. 25 песен в его исполнении заняли верхние позиции рейтинга: такого в истории чарта прежде не случалось.

© IMAGO/MediaPunch/globallookpress.com

Ещё четыре песни Bad Bunny располагаются на позициях ниже. Всего в рейтинге 29 его песен, в том числе — попурри из песен, исполненных на шоу «Супербоула». В Топ-100 также попали композиции из пластинки Debí Tirar Más Fotos 2025 года.

Прежде рекорд принадлежал мексиканскому певцу Peso Pluma, напоминает Billboard. В чарте одновременно находились 23 его песни.

Известная поп-дива неожиданно присоединилась к шоу Bad Bunny на Супербоуле