Известный рэпер устроил на сцене яркое шоу с бабушками

Витя АК, «Бурановские бабушки» — «Хип-хоп»: текст песни, история, интересные факты
На шоу «Конфетка» появился новый хит — песня под названием «Хип-хоп», за новую аранжировку которой взялись рэпер Витя АК и «Бурановские бабушки». «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает об истории её создания, смысле и связанных с ней интересных фактах. Послушать трек можно здесь. Чтобы скачать песню в память телефона, нужно перейти в приложение музыкального сервиса.
Витя АК, «Бурановские бабушки» — «Хип-хоп»: текст песни
[Куплет 1]
Я подцепил хип-хоп лет 27 назад
«Это ненадолго!» — так батя мне сказал,
Диагноз типа: до сих пор культурой этой болен,
Чем очень даже хоу ми вполне себе доволен.
Где-то в девяносто пятом прошлого века
Мой друг мне дал послушать эту некую кассету,
Это был не рок, не поп, особенный трек,
Я узнал тогда навсегда, что такое рэп.
И тут буквально всё галопом понеслось,
Хип-хап проник в каждую жилу и кость,
Скупал кассеты с рэпом буквально все подряд,
Репитил до дыр, брат, и на полку в ряд.
Тогда еще не знали слова «Интернет»,
Инфа мной добывалась из редких музгазет,
Помню, как обрадовал двоюродный братан,
Дав на сутки почитать мне о рэпчике журнал.
[Припев]
Хип-Хоп, мой Хип-Хоп, мой Хип-Хоп,
Моё хобби каждый год,
Хип-Хоп, мой Хип-Хоп, мой Хип-Хоп,
Это мой джекпот,
Хип-Хоп, мой Хип-Хоп, мой Хип-Хоп,
Жизнь летит в сплошной галоп,
Хип-Хоп, мой Хип-Хоп, мой Хип-Хоп,
Мы не скажем «стоп».
[Куплет 2]
Девяностые летели, и в году восьмом
С другом записали сами демо рэп-альбом,
Читали ни о чём и обо всём сразу,
Браза, плотно подсев на хип-хоп-заразу.
Ноль третий год настал, а с ним первый комп,
Вот тебе и студия — от DVD микрофон,
С информацией уже не так было туго,
Треки слушали друзья, качали друг у друга.
Но попса и рок, а тоже не спали,
От рэпа постоянно меня отвлекали,
Но их поборол хип-хоп-иммунитет,
Другим стилям сказал твёрдо «нет».
Тему посвящаю старпёрам, как и я,
Кто делал терпеливо — на кассетах минуса,
Детям и внукам уже не понять,
Как можно было раньше под 8 бит читать.
[Припев]
Хип-Хоп, мой Хип-Хоп, мой Хип-Хоп,
Моё хобби каждый год,
Хип-Хоп, мой Хип-Хопушка, Хип-Хоп,
Это мой джекпот,
Хип-Хоп, мой Хип-Хопонька, Хип-Хоп,
Жизнь летит в сплошной галоп,
Хип-Хоп, мой Хип-Хоп, мой Хип-Хоп,
Мы не скажем «стоп».
[Аутро]
Хип-Хоп, мой Хип-Хоп, мой Хип-Хоп,
Качал, качает и будет качать,
Хип-Хоп, мой Хип-Хопушка, Хип-Хоп,
Качал, качает и будет качать,
Хип-Хоп, мой Хип-Хопонька, Хип-Хоп,
Качал, качает и будет качать,
Хип-Хоп, мой Хип-Хоп, мой Хип-Хоп,
Старая школа, начало начал.
Витя АК, «Бурановские бабушки» — «Хип-хоп»: смысл песни
Песня представляет собой автобиографическую историю о любви к хип-хопу. Герой увлёкся рэпом ещё в девяностые, когда направление только начинало набирать популярность в России. Автор вспоминает, как слушал треки на кассетах, читал редкие музыкальные журналы и записывал свой первый альбом. Он с нежностью описывает эпоху своей молодости и отмечает, что новому поколению уже не понять этой атмосферы. Он также упоминает, что поп-музыка и рок пытались «отвлечь» его от любимого жанра, но он остался верен хип-хопу до конца. В конце мужчина обращается к «старпёрам», прошедшим тот же путь, что и он. Он посвящает им трек, отдавая дань уважения.
Витя АК, «Бурановские бабушки» — «Хип-хоп»: история песни
Песня «Хип-хоп» впервые прозвучала во время шоу «Конфетка». Суть программы заключается в том, что известные исполнители переделывают любительские песни из интернета в настоящие хиты. В финале каждого выпуска зрительный зал и жюри выбирают автора, чьё произведение им кажется лучшим. Он получает 500 тысяч рублей.
Изначально трек «Хип-хоп» исполнил Дмитрий Зарецкий, владелец частной юридической фирмы, а также большой поклонник этого жанра. За новую версию песни взялся рэпер Витя АК из культовой российской группы «АК-47». Но больше всего зрителей удивили «Бурановские бабушки», которые тоже приняли участие в номере. Они исполнили припевы и добавили в них доброты своей «хип-хопушкой».
«Эксперимент для меня, это точно. Мои андерграундные пацаны, наверное, удивятся немножко», — заявил в эфире Витя АК.
В итоге именно эта песня покорила жюри и зал, благодаря чему приз достался Дмитрию Зарецкому.
Витя АК, «Бурановские бабушки» — «Хип-хоп»: клип
Официального клипа на песню нет, но в Сети есть запись выступления с шоу «Конфетка». На сцене артисты воссоздали атмосферу двора в спальном районе.
Витя АК, «Бурановские бабушки» — «Хип-хоп»: интересные факты
- Номер начинается с того, что Витя АК стоит на табуретке с бумбоксом перед «Бурановскими бабушками». Это небольшая юмористическая отсылка на детские утренники.
- Творческий псевдоним Дмитрия Зарецкого — Особо трезвый.
- В этом выпуске выступления судили Полина Гагарина, Тимур Родригез, Клава Кока и Роман Каграманов.