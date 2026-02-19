Известный рэпер устроил на сцене яркое шоу с бабушками

На шоу «Конфетка» появился новый хит — песня под названием «Хип-хоп», за новую аранжировку которой взялись рэпер Витя АК и «Бурановские бабушки». «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает об истории её создания, смысле и связанных с ней интересных фактах. Послушать трек можно здесь. Чтобы скачать песню в память телефона, нужно перейти в приложение музыкального сервиса.

Витя АК, «Бурановские бабушки» — «Хип-хоп»: текст песни

[Куплет 1]

Я подцепил хип-хоп лет 27 назад

«Это ненадолго!» — так батя мне сказал,

Диагноз типа: до сих пор культурой этой болен,

Чем очень даже хоу ми вполне себе доволен.

Где-то в девяносто пятом прошлого века

Мой друг мне дал послушать эту некую кассету,

Это был не рок, не поп, особенный трек,

Я узнал тогда навсегда, что такое рэп.

И тут буквально всё галопом понеслось,

Хип-хап проник в каждую жилу и кость,

Скупал кассеты с рэпом буквально все подряд,

Репитил до дыр, брат, и на полку в ряд.

Тогда еще не знали слова «Интернет»,

Инфа мной добывалась из редких музгазет,

Помню, как обрадовал двоюродный братан,

Дав на сутки почитать мне о рэпчике журнал.

[Припев]

Хип-Хоп, мой Хип-Хоп, мой Хип-Хоп,

Моё хобби каждый год,

Хип-Хоп, мой Хип-Хоп, мой Хип-Хоп,

Это мой джекпот,

Хип-Хоп, мой Хип-Хоп, мой Хип-Хоп,

Жизнь летит в сплошной галоп,

Хип-Хоп, мой Хип-Хоп, мой Хип-Хоп,

Мы не скажем «стоп».

[Куплет 2]

Девяностые летели, и в году восьмом

С другом записали сами демо рэп-альбом,

Читали ни о чём и обо всём сразу,

Браза, плотно подсев на хип-хоп-заразу.

Ноль третий год настал, а с ним первый комп,

Вот тебе и студия — от DVD микрофон,

С информацией уже не так было туго,

Треки слушали друзья, качали друг у друга.

Но попса и рок, а тоже не спали,

От рэпа постоянно меня отвлекали,

Но их поборол хип-хоп-иммунитет,

Другим стилям сказал твёрдо «нет».

Тему посвящаю старпёрам, как и я,

Кто делал терпеливо — на кассетах минуса,

Детям и внукам уже не понять,

Как можно было раньше под 8 бит читать.

[Припев]

Хип-Хоп, мой Хип-Хоп, мой Хип-Хоп,

Моё хобби каждый год,

Хип-Хоп, мой Хип-Хопушка, Хип-Хоп,

Это мой джекпот,

Хип-Хоп, мой Хип-Хопонька, Хип-Хоп,

Жизнь летит в сплошной галоп,

Хип-Хоп, мой Хип-Хоп, мой Хип-Хоп,

Мы не скажем «стоп».

[Аутро]

Хип-Хоп, мой Хип-Хоп, мой Хип-Хоп,

Качал, качает и будет качать,

Хип-Хоп, мой Хип-Хопушка, Хип-Хоп,

Качал, качает и будет качать,

Хип-Хоп, мой Хип-Хопонька, Хип-Хоп,

Качал, качает и будет качать,

Хип-Хоп, мой Хип-Хоп, мой Хип-Хоп,

Старая школа, начало начал.

Витя АК, «Бурановские бабушки» — «Хип-хоп»: смысл песни

Песня представляет собой автобиографическую историю о любви к хип-хопу. Герой увлёкся рэпом ещё в девяностые, когда направление только начинало набирать популярность в России. Автор вспоминает, как слушал треки на кассетах, читал редкие музыкальные журналы и записывал свой первый альбом. Он с нежностью описывает эпоху своей молодости и отмечает, что новому поколению уже не понять этой атмосферы. Он также упоминает, что поп-музыка и рок пытались «отвлечь» его от любимого жанра, но он остался верен хип-хопу до конца. В конце мужчина обращается к «старпёрам», прошедшим тот же путь, что и он. Он посвящает им трек, отдавая дань уважения.

Витя АК, «Бурановские бабушки» — «Хип-хоп»: история песни

Песня «Хип-хоп» впервые прозвучала во время шоу «Конфетка». Суть программы заключается в том, что известные исполнители переделывают любительские песни из интернета в настоящие хиты. В финале каждого выпуска зрительный зал и жюри выбирают автора, чьё произведение им кажется лучшим. Он получает 500 тысяч рублей.

Изначально трек «Хип-хоп» исполнил Дмитрий Зарецкий, владелец частной юридической фирмы, а также большой поклонник этого жанра. За новую версию песни взялся рэпер Витя АК из культовой российской группы «АК-47». Но больше всего зрителей удивили «Бурановские бабушки», которые тоже приняли участие в номере. Они исполнили припевы и добавили в них доброты своей «хип-хопушкой».

«Эксперимент для меня, это точно. Мои андерграундные пацаны, наверное, удивятся немножко», — заявил в эфире Витя АК.

В итоге именно эта песня покорила жюри и зал, благодаря чему приз достался Дмитрию Зарецкому.

Витя АК, «Бурановские бабушки» — «Хип-хоп»: клип

Официального клипа на песню нет, но в Сети есть запись выступления с шоу «Конфетка». На сцене артисты воссоздали атмосферу двора в спальном районе.

Витя АК, «Бурановские бабушки» — «Хип-хоп»: интересные факты

Номер начинается с того, что Витя АК стоит на табуретке с бумбоксом перед «Бурановскими бабушками». Это небольшая юмористическая отсылка на детские утренники. Творческий псевдоним Дмитрия Зарецкого — Особо трезвый. В этом выпуске выступления судили Полина Гагарина, Тимур Родригез, Клава Кока и Роман Каграманов.

