Протеже Оззи Осборна анонсировал продолжение триумфального альбома Idols

Молодой рок-музыкант Yungblud анонсировал продолжение альбома Idols, выпущенного летом 2025 года. Во вторую часть войдёт семь новых композиций, в том числе переосмысленная Zombie, записанная совместно с группой The Smashing Pumpkins. Премьера релиза состоится уже 20 февраля.

© CraSH/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

По словам артиста, первая часть пластинки помогла ему вернуть собственную идентичность, оставив позади тёмное прошлое. В продолжении лонгплея артист намерен подчеркнуть тот факт, что он жив и что путешествие к настоящему его не уничтожило. Слова музыканта приводит Billboard.

Альбом Idols стал для Yungblud четвёртым в дискографии и вышел 20 июня. Вскоре после премьеры лонгплея артист выступил на прощальном концерте Оззи Осборна, исполнив рок-балладу Changes, выпущенную Black Sabbath в 1972 году. По мнению английских критиков, выступление стало одним из самых ярких моментов всего шоу. Позже Changes вышла на стримингах и получила «Грэмми» в категории «Лучшее рок-исполнение». Альбом Idols также был номинирован, но уступил лонгплею Never Enough рок-группы Turnstile.

