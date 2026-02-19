Рок-группа «Крематорий» выпустит новый альбом в ближайшее время

Рок-группа «Крематорий» раскрыла детали 19-го студийного альбома. Релиз получил название «Репортажи», в него войдёт 11 новых композиций. Шесть старых песен коллектива будут выпущены в обновлённом звучании.

Помимо участников «Крематория», в записи альбома поучаствовали саксофонист Сергей Летов и виолончелист Валентин Тихонов, а также рок-вокалистки Адель Стар и Алёна Шпаковская. Как коллектив отметил в соцсетях, концептуально «Репортажи» будут разделены на две части, каждая из которых будет независима от предыдущей.

Треклист пластинки выглядит так:

1. Квартира номер 666

2. Инопланетяне

3. Мессалина

4. Муха

5. Бензобак

6. Марго Робби

7. Воду в вино

8. Стирка

9. Злая лопоухая собака

10. На грани тьмы и света

11. Швейцар

12. Любовь и Рок-н-рол (remake)

13. Весна (remaster)

14. Панки, Хой! (remaster)

15. Злой, Плохой и хороший (ЗПХ) (remake)

16. Воры (remaster)

17. Дракон (remake)

Премьера релиза намечена на 27 февраля. Его презентация пройдёт 24 апреля в московском ДК Горбунова.

