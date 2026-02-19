Рок-группа «Крематорий» выпустит новый альбом в ближайшее время
Рок-группа «Крематорий» раскрыла детали 19-го студийного альбома. Релиз получил название «Репортажи», в него войдёт 11 новых композиций. Шесть старых песен коллектива будут выпущены в обновлённом звучании.
Помимо участников «Крематория», в записи альбома поучаствовали саксофонист Сергей Летов и виолончелист Валентин Тихонов, а также рок-вокалистки Адель Стар и Алёна Шпаковская. Как коллектив отметил в соцсетях, концептуально «Репортажи» будут разделены на две части, каждая из которых будет независима от предыдущей.
Треклист пластинки выглядит так:
1. Квартира номер 666
2. Инопланетяне
3. Мессалина
4. Муха
5. Бензобак
6. Марго Робби
7. Воду в вино
8. Стирка
9. Злая лопоухая собака
10. На грани тьмы и света
11. Швейцар
12. Любовь и Рок-н-рол (remake)
13. Весна (remaster)
14. Панки, Хой! (remaster)
15. Злой, Плохой и хороший (ЗПХ) (remake)
16. Воры (remaster)
17. Дракон (remake)
Премьера релиза намечена на 27 февраля. Его презентация пройдёт 24 апреля в московском ДК Горбунова.
