Катя Лель собирается записать песню с зарубежным артистом

Российская поп-артистка Катя Лель заявила о готовности записать совместную песню с артистом из Индонезии. По словам исполнительницы хита «Мой мармеладный», прямо сейчас она изучает чарты страны вместе с командой, чтобы принять дальнейшее решение о возможном сотрудничестве.

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Интерес Лель связан с вирусной популярностью её песни «Мой мармеладный» в Индонезии. Резкий скачок наметился в начале февраля, когда жители страны начали публиковать ролики с этой песней в TikTok.

Как напоминает Telegram-канал New Street Media, Лель уже готова выпустить продолжение «Сладкий мой». Представитель Русского дома в Джакарте Никита Шиликов также заявил о готовности поддержать коллаборацию и договориться с кем-либо из индонезийских музыкантов.

Песня «Мой мармеладный» ещё осенью 2023 года стала хитом среди иностранцев. Под неё они снимали видео, в которых надевали меховые шапки и шубы, имитируя русский стиль.

