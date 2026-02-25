Агилера в Кремле, лабутены и голая Свифт: каким был 2016 год в музыке

Соцсети захватила ностальгия по 2016 году. «Рамблер» присоединяется к тренду и рассказывает, какие значимые события в мире музыке произошли 10 лет назад. Среди них — грязные намёки от Канье Уэста в сторону Тейлор Свифт, выступление американской звезды в Кремле и триумф ленинградских лабутенов.

© Евгений Биятов/РИА Новости

Кристина Агилера выступает на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии в Кремле, 2016 год

Сергей Лазарев покорил «Евровидение»

В 2016 году на ежегодном конкурсе песни «Евровидение» Россию представлял певец Сергей Лазарев с песней You Are The Only One. Его выступление было принято с восторгом. Зрители оценили его эмоциональную подачу и технологичность номера. Во время шоу позади него был экран, с которым Лазарев постоянно взаимодействовал: то у него за спиной вырастали крылья, то он начинал карабкаться по непонятно откуда появившимся ступенькам. Хотя в общем зачёте певец занял лишь третье место, в зрительском голосовании он выиграл, став народным фаворитом.

© Karin TÃ¶Rnblom/Ibl Bildbyr/www.globallookpress.com

Сергей Лазарев выступает на финале Евровидения-2016

Канье Уэст стал скандалистом года, унизив Тейлор Свифт

Канье Уэст всегда был изобретателен в эксцентричных выходках. До того как он вывел свою голую жену на красную дорожку «Грэмми», он радовал прессу не менее занятными инфоповодами. В 2016 году артист выпустил скандальную песню Famous, вошедшую в альбом The Life of Pablo. Больше всего критики получила строчка «I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous». На русский она переводится как «Мне кажется, мы с Тейлор Свифт всё ещё можем переспать. Почему? Я сделал эту суку знаменитой». Это высказывание отсылало к давнему конфликту между музыкантами. В 2009 году Канье на премии MTV Video Music Awards отобрал у Тейлор Свифт микрофон, когда та произносила благодарственную речь за свою награду, и сказал, что победить вместо неё должна была Бейонсе.

© Christopher Polk/Getty Images

Канье Уэст и Тейлор Свифт на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2009

Хотя артисты уже успели помириться, противоречивая фраза вновь сделала их врагами. К тому же Канье утверждал, что сама Тейлор дала согласие на упоминание. Артистка сразу же это опровергла. На защиту рэпера встала его тогдашняя жена Ким Кардашьян, которая опубликовала запись разговора между музыкантами. Из неё следовало, что поп-певица была не против релиза песни Famous. Тейлор Свифт сразу же начали травить, обвиняя во лжи. Позже стало известно, что Кардашьян отредактировала незаконно записанный разговор так, чтобы очернить исполнительницу.

Не улучшило ситуацию музыкальное видео на этот трек. В нём восковые фигуры 12 знаменитостей, включая Канье Уэста, Ким Кардашьян и Тейлор Свифт, спят голышом в одной постели. Среди медийных личностей можно было даже заметить Дональда Трампа, с которым в 2016 году рэпер завёл странную дружбу.

Рианна выпустила последний на сегодня альбом

В 2016-м Рианна выпустила последнюю на сегодня пластинку под названием Anti, которую она начала записывать после ухода из лейбла Def Jam Recordings. Критики высоко оценили этот альбом, отметив, что он отличается от предыдущих поп-ориентированных лонгплеев Рианны. Этот релиз считается самой зрелой работой певицы. Поклонники также тепло приняли Anti: даже спустя 10 лет пластинка всё ещё находится в чарте Billboard 200, проведя в нём в общей сложности более 500 недель. В 2020 году журнал Rolling Stone поместил Anti в список «500 лучших альбомов в истории».

© Ricky Fitchett/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

После его релиза Рианна несколько раз говорила о работе над новым лонгплеем, но его выпуск так и не состоялся. Зато певица успела зарекомендовать себя как бизнесвумен, управляя компаниями, которые выпускают косметику и нижнее бельё. За это время Рианна также успела родить трёх детей от рэпера A$AP Rocky.

«Ленинград» ввели в моду лабутены

Почти сразу же после новогодних праздников группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, представила песню «Экспонат». Особую популярность треку принёс юмористический клип. По его сюжету девушка собирается на свидание с мужчиной по имени Сергей, который пригласил её на выставку. Героиня судорожно собирается на встречу, тщательно подбирая образ и выпрашивая у подруги модные лабутены. Так называют туфли бренда французского дизайнера Christian Louboutin на высокой шпильке. Их отличительная черта — красная подошва. Чтобы не отставать от трендов, девушка сама красит свою обувь красным лаком для ногтей.

© Канал группы «Ленинград» на Youtube

Кадр из клипа «Экспонат» - «Ленинград»

На клип было снято много пародий, а сама песня стала одним из главных хитов «Ленинграда». За неё группа получила свой первый «Золотой граммофон». На первой Российской национальной премии коллективу вручили награду в номинации «Лучшее музыкальное видео».

Группа One Direction ушла на «перерыв»

Британская группа One Direction была сформирована в 2010 году на шоу The X Factor. В её состав вошли пять парней: Найл Хоран, Зейн Малик, Лиам Пейн, Гарри Стайлс и Луи Томлинсон. В 2011-м коллектив выпустил дебютный сингл What Makes You Beautiful, который моментально стал хитом. One Direction стали одним из самых ярких музыкальных явлений 2010-х, возродив былую популярность бойз-бэндов.

© Fiona McKinlay/CC BY-SA 2.0

Предвестником распада группы стал уход Зейна Малика в марте 2015-го. One Direction продолжили выступать без него и даже выпустили альбом Made In The A.M., который стал для коллектива последним. В январе 2016-го One Direction объявили о «бессрочной паузе», которая позволила бы участникам заняться сольными проектами. Несмотря на ожидания поклонников, группа с перерыва так и не вернулась. Лиам Пейн скончался в октябре 2024 года. Певец упал с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе.

Кристина Агилера выступила в Кремле

В декабре 2016-го в Кремлёвском дворце состоялась Первая российская национальная музыкальная премия. Её специальной гостьей стала американская певица, обладательница пяти «Грэмми» Кристина Агилера. Артистка вышла на сцену уже в конце церемонии, полностью одетая в чёрное: кожаные ботфорты, обтягивающее платье с глубоким декольте и полупрозрачная накидка. Образ дополняли нежно-розовые волосы.

© PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/www.globallookpress.com

Выступление Агилеры прошло масштабно: с подтанцовкой, музыкантами, бэк-вокалистами. Она исполнила несколько своих хитов, среди которых были Dirrty, Beautiful, Fighter и другие. После своего шоу артистка прогулялась по Москве и раздала автографы на Красной площади.

Дэвид Боуи выпустил последний альбом всего за два дня до смерти

Одним из самых шокирующих событий 2016 года стала смерть музыканта Дэвида Боуи, постоянно меняющего свой музыкальный стиль и образ. Он умер 10 января от рака печени, что стало неожиданностью для многих, ведь артист держал свой диагноз в тайне. Многие знаменитости выразили свои соболезнования в соцсетях, среди которых были Мадонна, Пол Маккартни, Джин Симмонс из Kiss, Игги Поп, Брайан Ино и другие. Не остался в стороне и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, назвавший Боуи «гениальным поп-артистом».

© Phil Loftus/Capital Pictures/www.globallookpress.com

Всего за два дня до этого печального события Боуи выпустил метафоричный альбом Blackstar, который впоследствии стали считать прощальным посланием. По мнению поклонников и критиков, Blackstar — один из лучших лонгплеев артиста. За него Боуи посмертно получил четыре статуэтки «Грэмми».

