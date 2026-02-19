Ольга Серябкина хочет возродить золотой состав Serebro

Поп-артистка Ольга Серябкина заявила, что собирается возродить культовый состав группы Serebro. По словам певицы, воссоединение должно состояться на её сольном концерте в Москве 24 апреля.

© Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

Кто именно примет приглашение Серябкиной, пока неизвестно, но Катя Кищук уже подтвердила своё участие. Она выступала в команде с 2016-го по 2019 год. Также Серябкина делила сцену с Еленой Темниковой, Мариной Лизоркиной, Анастасией Карповой, Дарьей Шашиной, Полиной Фаворской и Татьяной Моргуновой. «Золотым» считается первый состав с Темниковой и Лизоркиной, но Темникова и Серябкина не поддерживают общение.

Ольга Серябкина стала самой стойкой участницей Serebro, напоминает Popcake. Присоединившись к команде в 2006-м, она покинула её в 2019-м, после чего коллектив потерял популярность и распался год спустя. В 2024 году продюсер Максим Фадеев возродил Serebro, пригласив новых молодых певиц.

