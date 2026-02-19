Пуэрториканский рэпер Bad Bunny впервые получил главную роль в кино

Пуэрториканский рэпер Бенито Мартинес Окасио, он же Bad Bunny, получил первую роль в большом кинематографе. Музыкант сыграет в исторической драме известного хип-хоп артиста Рене Переса Хоглара. Картина станет для него режиссёрским дебютом.

© IMAGO/Barbara Hine/www.globallookpress.com

Помимо Bad Bunny, в фильме будут задействованы Вигго Мортенсен, Эдвард Нортон и Хавьер Бардем. Мексиканский режиссёр Алехандро Гонсалес Иньярриту выступит в качестве исполнительного продюсера.

Черновое название ленты — «Порто Рико», сообщает Deadline. Картина подаётся как «эпичный карибский вестерн» и историческая драма.

Фильм находился в разработке ещё с 2023 года. Тогда сообщалось, что картина расскажет историю жизни пуэрториканского революционера Хосе Мальдонадо. На рубеже XIX-XX веков он сражался на стороне Кубинской освободительной армии, воевавших за независимость Кубы от Испании.

Никита Кологривый в образе Хоя и ещё 8 ярких актёров в образах музыкантов