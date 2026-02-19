Татьяна Буланова раскрыла причину забывчивости на сцене

Российская певица Татьяна Буланова рассказала, из-за чего забывала строчки во время исполнения песни на сцене. По словам артистки, она пошла к врачу, чтобы узнать, с чем могут быть связаны «временные провалы в памяти».

© Sergey Elagin/Business Online/www.globallookpress.com

Оказалось, дело в дефиците витамина B12. С тех пор Буланова стала уделять более пристальное внимание здоровью.

Певица также рассказала, что если провал в памяти случается прямо на сцене, артисты могут прибегнуть к хитрости. Как Буланова призналась «Общественной Службе Новостей», в таких ситуациях она и её коллеги просто направляют микрофон в сторону зала, чтобы публика могла допеть песню самостоятельно.

