Татьяна Буланова раскрыла причину забывчивости на сцене
Российская певица Татьяна Буланова рассказала, из-за чего забывала строчки во время исполнения песни на сцене. По словам артистки, она пошла к врачу, чтобы узнать, с чем могут быть связаны «временные провалы в памяти».
Оказалось, дело в дефиците витамина B12. С тех пор Буланова стала уделять более пристальное внимание здоровью.
Певица также рассказала, что если провал в памяти случается прямо на сцене, артисты могут прибегнуть к хитрости. Как Буланова призналась «Общественной Службе Новостей», в таких ситуациях она и её коллеги просто направляют микрофон в сторону зала, чтобы публика могла допеть песню самостоятельно.