Новый раздел Звука сблизит поклонников и их кумиров

Музыкальный сервис Звук объявил о внедрении новой функции, которая позволит поклонникам взглянуть в закулисье любимых артистов. В разделе будут публиковаться эксклюзивные фотографии, интервью и личные истории.

© benzoix/Freepik

Как сообщила компания, новый раздел соберёт воедино все моменты, предшествующие музыкальным премьерам или началу гастролей. «Ближе» будет регулярно обновляться и сосредоточиться на важных этапах в карьерах различных музыкантов. Самые внимательные поклонники смогут поучаствовать в розыгрышах билетов и вещах с символикой артистов.

По словам директора по работе с артистами Кати Комиссаровой, что основная цель раздела — углубить эмоциональную связь артиста и его поклонников.

Нет ничего более личного, чем связь фаната с любимым артистом. Она рождается не только из любви к песням, но и из интереса к человеку, который за ними стоит. Раздел «Ближе» помогает увидеть артиста с другой стороны, открыть для себя дополнительный контекст вокруг творчества и заглянуть за кулисы релизов. Тогда музыка становится живой историей, к которой можно быть по-настоящему причастным

Первым героем рубрики стал артист Мукка, 20 февраля выпустивший альбом «Дотянуться до солнца». Чтобы найти раздел, нужно перейти во вкладку «Обзор». В настоящий момент функция доступна только пользователям мобильного приложения.

