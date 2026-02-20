Масло черного тмина вернулся после перерыва с жутким клипом о смерти

Казахстанский хип-хоп-артист Айдын Нуралин, он же масло черного тмина, вернулся после длительного перерыва с новым синглом «XXX». На трек было выпущено мрачное музыкальное видео, в котором показано блуждание сознания перед смертью. Режиссёром выступил Игорь Клепнёв при поддержки AI-видеоплатформы Higgsfield.

© Предоставлено менеджментом артиста

В начале чёрно-белого клипа по ночному шоссе на высокой скорости едет автомобиль, пока дорогу ему не перекрывает чёрный силуэт. В этот момент начинается тёмная экскурсия по лабиринтам умирающего сознания.

«Свет работает как механизм собирания распадающегося сознания. Это способ увидеть из чего состоит внутренний мрак человека, его обнажённая форма», — проккоментировал ролик Клепнёв. Его слова приводятся в пресс-релизе.

Ранее Игорь Клепнёв, работавший с такими исполнителями как Хаски, Скриптонит, Miyagi & Эндшпиль, провёл фотосъёмку с американским рэпером A$AP Rocky.

