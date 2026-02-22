Кологривый спел с Бузовой, Сюзанна развлекается с ИИ-артисткой: новые песни

Ольга Бузова помогла актёру Никите Кологривому начать музыкальную карьеру, Сюзанна веселится на техно-вечеринке с ИИ-артисткой Vaimp, а Пелагея поёт о тяжёлой солдатской судьбе. «Рамблер» рассказывает о самых интересных отечественных релизах, выпущенных на прошедшей неделе.

Синглы

Mот — «Намёк на нас»

Жанр: поп.

Мот представил песню о зарождении, осознании и силе любви. Главная идея трека скрыта в считалочке: «Раз — как намёк на нас, два — уже правило». Артист пытается донести до слушателей, что чувства начинаются с маленьких деталей, а потом перерастают во что-то большое. Динамика композиции согласуется с лирикой: постепенно музыка становится более напористой и яркой. Мот соединяет вместе фортепиано, струнные и динамичные биты, что позволяет песне звучать одновременно нежно и энергично.

Ольга Бузова, Никита Кологривый — «Гештальт»

Жанр: поп.

Никита Кологривый, прославившийся благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», сдержал своё обещание и выпустил дебютную песню. В напарницы себе он взял Ольгу Бузову, которая в самом начале трека томным голосом погружает слушателей в атмосферу романтики. Композиция «Гештальт» посвящена отношениям двух влюблённых. Они долго искали друг друга, скитаясь по разным городам, и наконец обрели любовь в Москве. Кологривый прекрасно дополняет Бузову, не уступая ей в эмоциональности. Для композиции артисты выбрали типичное поп-звучание.

Bearwolf — «Феникс»

Жанр: поп-рок.

Певица Bearwolf продолжает изучать мифологических персонажей. В этот раз её внимание упало на феникса — птицу, обладающую способностью сжигать себя и возрождаться из пепла. В тексте Bearwolf обыгрывает эту идею. Лирическая героиня попадает в «царство теней» и, чтобы выбраться оттуда, оборачивается фениксом. Вся композиция построена на метафорах и фантастических образах. Bearwolf в треке использует свою давнюю фишку, которая ранее помогла её треку Godzilla попасть в чарты: она вновь чередует кукольный и напористый вокал. Драйва песне добавляют рок-мотивы и гитарные соло.

Пелагея — «Калинушка»

Жанр: фолк.

Пелагея решила поделиться с поклонниками одной из самых древних русских песен — «Калинушкой». Уже два десятилетия артистка исполняет эту композицию на своих концертах, и лишь сейчас «Калинушка» стала официально доступна на стримингах. Песня повествует о тяжёлой доле солдата, вынужденного покинуть дом и отправиться на чужбину. Своим исполнением Пелагея передаёт эмоциональность этой истории. Помогает ей в этом богатый инструментал, который постепенно становится мощнее. Певице в одной композиции удалось соединить исконную народную мелодию, рок-мотивы и динамичные биты, благодаря чему её произведение получилось очень эпичным и кинематографичным.

Vaimp, Сюзанна — «Невероятна»

Жанр: электроника, инди.

Сюзанна записала совместный трек с ИИ-артисткой Vaimp. За виртуальной певицей, работающей в жанре техно, стоят продюсер, а также бывший возлюбленный Сюзанны Никита Каменский и диджей, нейрохудожник Андрей Кинли. Сингл сделан в духе модного рейва. Весь его сюжет крутится вокруг героини, которая чувствует себя точкой притяжения на вечеринке. Дерзкую и самовлюблённую лирику дополняют наглая подача и мощные электронные биты.

Яна Динамика — «Когда будет май»

Жанр: поп.

Набирающая популярность певица Яна Динамика в своей музыке обыгрывает образ русалочки. Новая песня не стала исключением. В ней лирическая героиня понимает, что нынешние отношения подходят к концу, и выбирает уплыть в океан через слив в ванной. При этом главная тема трека — это надежда на лучшее. Девушка считает, что позже, «когда будет май», ей станет чуточку легче. Композиция звучит неидеально, в ней есть множество шероховатостей, создающих ощущение, что она записана на диктофон. «Мы хотели сохранить ощущение недоработанности, из которой рождается интимность: как будто слушатель подглядывает за нашей работой в студии», — объяснила артистка это решение в пресс-релизе.

nttrl — «Холод»

Жанр: инди, электроника.

Певица Анастасия Орлина, выступающая под псевдонимом nttrl, представила первый сингл после прорывного дебютного альбома ask nature. «Холод» погружает в атмосферу промёрзшего стального города. Лирическая героиня будто пытается выжить в индустриальном мире и подарить ему хотя бы чуточку своего тепла. Дополняют тему растворяющийся вокал артистки, глухие биты и погрязшая в эхе электроника.

Альбомы

Big Baby Tape — ILOVEBENZO

Жанр: хип-хоп.

Один из самых ярких представителей современной хип-хоп-сцены Егор Ракитин, он же Big Baby Tape, выпустил мини-альбом ILOVEBENZO. В него вошли девять треков, ни один из которых не выходил ранее в формате сингла. В создании релиза также приняли участие Платина, Lovv66, OG Buda, Scally Milano.

Big Baby Tape не отходит от своего старого стиля и читает рэп про любовь и деньги. В последней композиции он анонсирует скорый выпуск новой работы: «Эй, погоди, микстейп через месяц».

