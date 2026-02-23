Главное в музыке за неделю: Серябкина возрождает Serebro, Лель ищет дуэт

Ольга Серябкина планирует собрать культовый состав Serebro на своём концерте, Катя Лель ищет индонезийского певца для дуэта, а Майли Сайрус собирается вновь сыграть Ханну Монтану. «Рамблер» рассказывает о самых значимых событиях в мире музыки за прошедшую неделю.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Новости недели

Ольга Серябкина хочет возродить золотой состав Serebro

Певица Ольга Серябкина подготовила сюрприз для своего большого сольного концерта, который пройдёт 24 апреля в концертном зале «Москва». Она собирается возродить культовой состав поп-группы Serebro. Артистка состояла в этом коллективе с 2006 по 2019 год. Кто именно выступит вместе с Серябкиной, неизвестно. Пока только Катя Кищук подтвердила своё участие.

Катя Лель собирается записать песню с зарубежным артистом

© Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com

В начале февраля Катя Лель стала звездой в Индонезии, где завирусилась её давняя песня «Мой мармеладный». Услышав эту новость, певица сначала заявила, что собирается выпустить продолжение хита под названием «Сладкий мой». Сейчас же Лель и вовсе планирует записать трек с артистом из Индонезии. Пока она вместе с командой изучает чарты страны, чтобы принять решение о дальнейшем сотрудничестве.

Объявлено имя самого продаваемого артиста в мире

© Darryl Dyck/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Международная федерация звукозаписи (IFPI) назвала самого коммерчески успешного артиста 2025-го. Этого звания уже в шестой раз удостоилась американская поп-певица Тейлор Свифт, выпустившая в прошлом году 12-й альбом The Life Of A Showgirl и документальный фильм о концертном туре Eras. Кроме неё в рейтинг вошли Stray Kids, Drake, The Weeknd, Кендрик Ламар, Билли Айлиш, Сабрина Карпентер и Леди Гага.

Майли Сайрус вернётся к роли Ханны Монтаны спустя 15 лет после финала

© imageSPACE/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Майли Сайрус снимется в специальном выпуске «Ханны Монтаны», приуроченном к 20-летию со дня премьеры сериала. Эпизод выйдет 24 марта на платформе Disney+. Съёмки пройдут при живой аудитории. Ведущий Алекс Купер будет беседовать с Сайрус о культовых сюжетных поворотах шоу. Организаторы также обещают, что актёры вновь разыграют культовые сцены.

По сюжету сериала старшеклассница Майли Стюарт вынуждена скрывать от друзей, что она является популярной певицей Ханной Монтаной. Телешоу стало одним из самых успешных проектов Disney.

Новый раздел Звука сблизит поклонников и их кумиров

Музыкальный сервис Звук запустил новый раздел «Ближе», в котором артисты будут делиться тем, что обычно остаётся за кадром. В центре внимания — один музыкант и важный этап его творчества, например запись альбома или подготовка к туру. Здесь будут появляться эксклюзивные интервью, закулисные материалы, авторские плейлисты и подкасты, а также розыгрыши мерча и билетов. Первым героем раздела «Ближе» стал рок-исполнитель Мукка, который рассказал о своём новом альбоме «Дотянуться до солнца».

Релиз недели

Пелагея — «Калинушка»

Фолк-певица Пелагея представила свою версию одной из самых древних русских песен — «Калинушка». В эпичном треке о тяжёлой солдатской доле она объединила народную мелодию вместе с рок-мотивами.

Материал недели

Восемь смертей и разгром в Берлине: чего вы не знали о «Короле и Шуте»

© Andrei Ladygin/Russian Look/www.globallookpress.com

19 февраля состоялась премьера сказочного полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда». В честь этого события «Рамблер» вспоминает интересные факты о культовой панк-группе. Узнайте, как изначально назывался коллектив, почему участники устроили погром в берлинском баре и из-за чего мог преждевременно умереть фронтмен Михаил Горшенёв.

Восемь смертей и разгром в Берлине: чего вы не знали о «Короле и Шуте»