Ваня Дмитриенко нацелился на шоу на крупнейшем стадионе в России

Российский поп-рок-музыкант Ваня Дмитриенко, ставший одним из главных героев отечественной сцены в 2025 году, анонсировал самое большое шоу в своей карьере. Концерт состоится в воскресенье 2 августа на большой спортивной арене «Лужники» в Москве.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Билеты уже поступили в продажу. Их стоимость варьируется от 1200 до 20 тысяч рублей. Билеты на танцпол стоят от 3 до 8 тысяч рублей: чем выше цена, тем ближе можно подойти.

Дмитриенко уже выступал в «Лужниках» во рамках фестиваля-форума «Москва-2030». Его концерт продлился меньше часа, а на сцену также выходили рэпер L'One и группа «Инь-Ян». Грядущее шоу станет самым большим в карьере 20-летнего артиста.

