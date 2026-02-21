Речи Клинтона и возвращение звезды Disney: послушайте зарубежные новинки

Поп-артистка Хилари Дафф вернулась с первым за десять лет альбомом, а фолк-рок-группа Mumford & Sons выпустила второй лонгплей за девять месяцев. Молодая певица Уиллоу Смит продолжает экспериментировать со своим звучанием, собирая овации от старших коллег по сцене. «Рамблер» рассказывает об этих и других новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Хилари Дафф

Синглы

Breakdown Of Sanity — Torn Pages

Жанр: вдохновляющий металкор.

Швейцарская металкор-группа Breakdown Of Sanity представила новый сингл, посвящённый храбрости в принятии перемен. Композицию открывает прерывистое жужжание, напоминающее заводящийся мотор. На фоне нарастает громкость гитарной мелодии и барабанов, переходящих в настоящую звуковую бурю. Потоки грозной энергетики никак не готовят слушателя к резкой и контрастной смене настроения в припеве, благодаря чему в композицию проскальзывают нотки удивительного оптимизма. Хотя чистый вокал остаётся самым распространённым способом добавить металкор-песне контраста, Breakdown Of Sanity к нему не обращаются, так что их новинка Torn Pages звучит свежо и интересно.

Альбомы

WILLOW — petal rock black

Жанр: экспериментальный джаз.

Для кого: для поклонников экспериментальной музыки.

Многопрофильная артистка Уиллоу Смит, прежде работавшая в рок- и поп-жанрах, неожиданно представила седьмой альбом. Petal Rock Black собран из импровизационных джазовых зарисовок и ломаных ритмов, а его особенностью стало то, что певица впервые спродюсировала каждую песню самостоятельно. Её объяснимая робость отразилась на хронометраже треков, редко превышающем три минуты. Краткость композиций мешает импровизациям как следует расправить крылья и превращает альбом скорее в проверку способностей Willow, нежели в целостный лонгплей с посылом и чётко сформированной идеей.

Приглашённые артисты вносят в пластинку приятный сумбур. В открывающем треке можно услышать монолог культового фан-композитора Джорджа Клинтона: его присутствие неплохо подчёркивает преемственность поколений. Партии саксофониста Камаси Вашингтона и R&B-артистки Tune Yards добавляют релизу красочности и делают его достойным внимания, невзирая на некоторые недостатки.

Mumford & Sons — Prizefighter

Жанр: минималистичный фолк-рок.

Для кого: для меланхоличных горцев и ковбоев.

Американская фолк-рок-группа Mumford & Sons представила шестой альбом, пропитанный светлой грустью. Лонгплей продолжает смысловые и стилистические идеи своего предшественника Rushmere, вышедшего чуть меньше года назад. Коллектив вновь сделал выбор в пользу меланхолической акустики. Лидер команды Маркус Мамфорд поёт так, словно заранее о чём-то сожалеет и просит прощения, даже если ни ему, ни слушателю пока непонятно, что произошло. Музыкант предаётся отравляющей ностальгии, размышляет о своих ошибках и неисцелённых травмах. Альбом особенно приглянётся поклонникам американской команды The National: её участник Аарон Десснер указан в роли одного из главных продюсеров пластинки.

Moby — Future Quiet

Жанр: инструментальная медитативная музыка.

Для кого: для тех, кто ищет покоя в бушующем мире современности.

Американский артист Moby, некогда встряхнувший мир музыки технологичностью и качеством своей музыки, продолжает изучать более медитативные жанры. Его 23-й студийный альбом Future Quiet собран из инструментальных фортепианных мелодий с долгими, тянучими нотами и отзвуками живого исполнения. Время от времени в композициях можно услышать щелчки клавиш и скрип внутренних механизмов. Настолько сырое звучание повышает эффект присутствия и создаёт ощущение, будто Moby играет со слушателем в одной комнате.

Время от времени артист обращается к помощи вокалистов со стороны, хотя звёздных имён здесь нет. В разных композициях можно услышать R&B-артиста serpentwithfeet, а также певиц Элис Серенелль и Индию Карни. В альбом также попала новая версия песни When It’s Cold I Like To Die, записанная вместе с участником «Американского идола» Джейкобом Ласком. Композиция, впервые вышедшая в 1995 году, приобрела новую популярность после попадания в саундтрек сериала «Очень странные дела».

Hilary Duff — luck… or something

Жанр: мягкий зрелый поп.

Для кого: для повзрослевших поклонников канала Disney.

Поп-артистка Хилари Дафф, ставшая известной после съёмок в сериале Disney «Лиззи МакГуайр», выпустила первый за десять лет альбом. Лонгплей стал шестым в её дискографии, продюсером выступил её супруг Мэттью Кома, также работавший с Бритни Спирс, группой One Republic и звездой кантри Шенайей Твейн. По словам самой Дафф, пластинка вдохновлена её личной трансформацией и испытаниями, с которыми она столкнулась за последние десять лет.

Название «Удача или что-то вроде» как раз обращает внимание слушателя на то, что артистка справилась с переменами благодаря фортуне. Это утверждение недостаточно чётко сформулировано, чтобы альбом мог вдохновить, да и простое поп-звучание лишает лонгплей претензии на нечто революционное. Тем не менее сама Дафф не попадает в ловушку ностальгии и с готовностью рассуждает о взрослении, дружбе и семейной жизни. Её суждения выдают в Дафф взрослую женщину, которая готова делиться находками, не настаивая на их непреложности.

