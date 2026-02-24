Ваня Дмитриенко объяснил феномен неугасающей популярности Киркорова

20-летний певец Ваня Дмитриенко раскрыл секрет долгой популярности своего старшего коллеги Филиппа Киркорова. По его мнению, Киркоров «чувствует народ».

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Во время шоу «Вписка» Ваня Дмитриенко рассказал о своём общении с Филиппом Киркоровым, а также выразил певцу своё восхищение.

Он такой человек: ты приходишь к нему на концерт, и он в зал смотрит, и если ты не поёшь, то он запомнит. То есть, скорее всего, после концерта тебя найдут и скажут: «А что ты, собственно говоря, не пел? Ты зачем деньги тратил на билет?» Он всё видит вообще, у него как всевидящее око. Он очень притягательный в плане своей артистичности.

Дмитриенко также отметил эксцентричность Киркорова, добавив, что за ним интересно наблюдать. Юный артист считает, что Киркоров одним из первых улавливает тренды.

