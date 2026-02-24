Как спорная ИИ-песня возглавила топовые российские чарты

В декабре 2025 года в российских музыкальных чарт появился новый хит неизвестного автора Кэнни. Композиция «Ворона» в довольно фривольной манере описывала лунную ночь в лесу и занятия его обитателей. Далеко не все слушатели сразу догадались, что песня была создана с помощью нейросетей. «Рамблер» приводит текст композиции и рассказывает, кто за ней скрывается.

Кэнни, МС Дымка — «Ворона»: текст песни

[Куплет 1: Кэнни]

Там на углу сидит ворона

С **** [половым членом] во рту, во рту корона

В эту тёмную ночь никто не в силах ей помочь

А в эту лунную ночь никто не сможет ей помочь

[Куплет 2: Кэнни]

Баба-яга сварила зелье

Звери в лесу все ****** [пришли в удивление]

В эту тёмную ночь никто не в силах им помочь

А в эту лунную ночь никто не сможет им помочь

[Куплет 3: Кэнни]

Там за рекой **** [ублажают] русалку

Сам Водяной кидает палку

В эту тёмную ночь никто не в силах ей помочь

А в эту лунную ночь никто не сможет ей помочь

[Куплет 1: МС Дымка]

Там на суку сидит ворона

С **** [половым членом] во рту, на лбу корона

В эту тёмную ночь никто не в силах ей помочь

А в эту лунную ночь никто не сможет ей помочь

[Куплет 2: МС Дымка]

Баба-яга сварила зелье

Звери в лесу все ****** [пришли в удивление]

В эту тёмную ночь никто не в силах им помочь

А в эту лунную ночь никто не сможет им помочь

[Куплет 3: МС Дымка]

Там за рекой **** [ублажают] русалку

Сам Водяной кидает палку

В эту тёмную ночь никто не в силах ей помочь

А в эту лунную ночь никто не сможет ей помочь

[Куплет 4: МС Дымка]

Ванька-дурак на сером волке

С криком «******» [«Какой ужас!»] сшибает ёлки

В эту тёмную ночь никто не в силах им помочь

А в эту лунную ночь никто не сможет им помочь

Кэнни, МС Дымка — «Ворона»: кто автор песни

Песню «Ворона» исполняют музыканты Кэнни и МС Дымка. Официальных данных о том, кто это, нет, поэтому по сети распространилась теория, что композиция и её «авторы» сгенерированы нейросетью. В пользу этой версии говорит наличие в тексте нестандартных речевых оборотов и стилистических несуразиц.

Никто из российских музыкантов не подтверждал авторство «Вороны». Права на распространение композиции принадлежат лейблу Ranger Soul, выпускающему музыку с 2024 года. Большинство его релизов посвящены автомобильной тематике; «Ворона» с её удивительным фольклорным смыслом стала исключением.

Существует версия, будто «Ворону» сгенерировал музыкант Dan Korshunov. Сам он называет себя «мультижанровым продюсером», но среди меломанов он известен как создатель фонка — поджанра минималистичной электроники, использующего хип-хоп-биты и повторение отдельных музыкальных отрывков. В пользу этой теории говорит то, что Коршунов ранее записывал совместные песни с Кэнни и певицей Mari Sa. Песни последней также выходят на лейбле Ranger Soul. Сам Коршунов ни опровергал, ни подтверждал эту теорию.

Среди достижений «Вороны» — второе место в чарте стриминга Звук, а также попадание в мировой чарт Shazam. Последний сервис используется для распознавания музыки. Секрет популярности трека кроется в извечной любви россиян к пошлому юмору и в то же время — в цепком мотиве, неизбежно заедающем в голове.

