Как спорная ИИ-песня возглавила топовые российские чарты

Кэнни, МС Дымка — «Ворона»: текст песни, смысл, история создания, автор
В декабре 2025 года в российских музыкальных чарт появился новый хит неизвестного автора Кэнни. Композиция «Ворона» в довольно фривольной манере описывала лунную ночь в лесу и занятия его обитателей. Далеко не все слушатели сразу догадались, что песня была создана с помощью нейросетей. «Рамблер» приводит текст композиции и рассказывает, кто за ней скрывается.
Кэнни, МС Дымка — «Ворона»: текст песни
[Куплет 1: Кэнни]
Там на углу сидит ворона
С **** [половым членом] во рту, во рту корона
В эту тёмную ночь никто не в силах ей помочь
А в эту лунную ночь никто не сможет ей помочь
[Куплет 2: Кэнни]
Баба-яга сварила зелье
Звери в лесу все ****** [пришли в удивление]
В эту тёмную ночь никто не в силах им помочь
А в эту лунную ночь никто не сможет им помочь
[Куплет 3: Кэнни]
Там за рекой **** [ублажают] русалку
Сам Водяной кидает палку
В эту тёмную ночь никто не в силах ей помочь
А в эту лунную ночь никто не сможет ей помочь
[Куплет 1: МС Дымка]
Там на суку сидит ворона
С **** [половым членом] во рту, на лбу корона
В эту тёмную ночь никто не в силах ей помочь
А в эту лунную ночь никто не сможет ей помочь
[Куплет 2: МС Дымка]
Баба-яга сварила зелье
Звери в лесу все ****** [пришли в удивление]
В эту тёмную ночь никто не в силах им помочь
А в эту лунную ночь никто не сможет им помочь
[Куплет 3: МС Дымка]
Там за рекой **** [ублажают] русалку
Сам Водяной кидает палку
В эту тёмную ночь никто не в силах ей помочь
А в эту лунную ночь никто не сможет ей помочь
[Куплет 4: МС Дымка]
Ванька-дурак на сером волке
С криком «******» [«Какой ужас!»] сшибает ёлки
В эту тёмную ночь никто не в силах им помочь
А в эту лунную ночь никто не сможет им помочь
Кэнни, МС Дымка — «Ворона»: кто автор песни
Песню «Ворона» исполняют музыканты Кэнни и МС Дымка. Официальных данных о том, кто это, нет, поэтому по сети распространилась теория, что композиция и её «авторы» сгенерированы нейросетью. В пользу этой версии говорит наличие в тексте нестандартных речевых оборотов и стилистических несуразиц.
Никто из российских музыкантов не подтверждал авторство «Вороны». Права на распространение композиции принадлежат лейблу Ranger Soul, выпускающему музыку с 2024 года. Большинство его релизов посвящены автомобильной тематике; «Ворона» с её удивительным фольклорным смыслом стала исключением.
Существует версия, будто «Ворону» сгенерировал музыкант Dan Korshunov. Сам он называет себя «мультижанровым продюсером», но среди меломанов он известен как создатель фонка — поджанра минималистичной электроники, использующего хип-хоп-биты и повторение отдельных музыкальных отрывков. В пользу этой теории говорит то, что Коршунов ранее записывал совместные песни с Кэнни и певицей Mari Sa. Песни последней также выходят на лейбле Ranger Soul. Сам Коршунов ни опровергал, ни подтверждал эту теорию.
Среди достижений «Вороны» — второе место в чарте стриминга Звук, а также попадание в мировой чарт Shazam. Последний сервис используется для распознавания музыки. Секрет популярности трека кроется в извечной любви россиян к пошлому юмору и в то же время — в цепком мотиве, неизбежно заедающем в голове.
Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.
У ИИ-группы уже миллион слушателей: как отличить нейросетевую музыку