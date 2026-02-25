Рекламный трек о сервисе доставки стал лидером чартов

Лидером российских чартов неожиданно стал рекламный трек «Купер» от рэпера Марата Мингазова, известного под псевдонимом Sqwoz Bab. «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает об её истории и связанных с ней интересных фактах. Послушать песню можно, не выходя из материала. Чтобы скачать трек в память телефона, перейдите в приложение музыкального сервиса.

Sqwoz Bab «Купер»: текст песни

[Припев]

Даже-Даже-Даже на мой хутор приезжает «Купер»,

Я в облака укутал, не пущу ни на минуту,

Это наш уютный купол, давай устроим кукинг,

И твой любимый фильм будет в озвучке «Кубик в кубе».

Детка, даже на мой хутор приезжает «Купер»,

Представь, как это круто: никуда не надо утром,

Но ты на работе в будни, не спишь вторые сутки,

Куплю тебе что хочешь, детка, когда бабки будут (Окей).

[Куплет]

А знаешь, бабки будут (Будут), я чувствую вот тут вот (Где?),

Моя кукла вуду ща фармит эту валюту (А?)

И горы редкого лута (Вау), верь мне, а не кому-то (Бэйби),

Не слушай никого и увольняйся отовсюду (Пу-пу-пу! Go),

Мы зумеры, они уже привыкли (Привыкай),

Мы больше не играем в эти игры (Нет-нет-нет),

В конце они не попадают в титры (Никогда),

Ты знаешь, детка, мы новые хиппи (Хиппи, хиппи).

[Бридж]

Даже-Даже-Даже на мой хутор приезжает «Купер»,

Я в облака укутал, не пущу ни на минуту,

Это наш уютный купол, давай устроим кукинг,

И твой любимый фильм будет в озвучке «Кубик в кубе».

[Припев]

Да-Даже на мой хутор приезжает «Купер»,

Я в облака укутал, не пущу ни на минуту,

Это наш уютный купол, давай устроим кукинг,

И твой любимый фильм будет в озвучке «Кубик в кубе».

Детка, даже на мой хутор приезжает «Купер»,

Представь, как это круто: никуда не надо утром,

В объятия уюта будто тебя окутал,

Куплю тебе что хочешь, детка, а доставит «Купер».

[Аутро]

Даже на мой хутор приезжает «Купер»,

Приезжает «Купер»,

Даже на мой хутор приезжает «Купер»,

Куплю тебе что хочешь, детка, а доставит «Купер» (SQWOZ BAB, детка).

Sqwoz Bab «Купер»: смысл песни

Песня Sqwoz Bab построена вокруг идеи, что сервис доставки «Купер» от Сбера может привезти товары даже в самые отдалённые уголки нашей страны. Лирический герой пытается создать максимальный комфорт для своей возлюбленной. Их уединённый хутор, из которого они стараются не выходить, противопоставляется агрессивному внешнему миру. На время пара пытается избежать враждебной реальности. Эта песня — гимн домашнему уюту, обеспечить который помогают современные технологии.

Sqwoz Bab «Купер»: история создания песни

«Купер» — это рекламный трек, чего не скрывает в соцсетях даже сам рэпер Sqwoz Bab. Песня вышла 26 декабря 2025 года, в преддверии новогодних выходных, что идеально вписалось в концепцию сингла. За создание музыки отвечал продюсер Ara5love.

В соцсетях сингл завирусился чуть позже. Больше всего пользователям понравилась уверенность Sqwoz Bab в строчках «Куплю тебе что хочешь, детка, когда бабки будут. А знаешь, бабки будут, я чувствую вот тут вот». Постепенно трек добрался до верхушек чартов, а где-то ему даже удалось достичь первой строчки.

Sqwoz Bab «Купер»: клип

Рэпер не стал делать полноценный клип на песню «Купер». Вместо него он выложил короткий ролик, в котором также снялась его жена Галина.

Sqwoz Bab «Купер»: интересные факты

В песне упоминается не только сервис доставки «Купер», но и студия озвучивания «Кубик в кубе». Песня «Купер» боролась за лидерство в чартах с нейросетевым треком «Сыпь, гармоника!» от СДП на стихи Есенина.

