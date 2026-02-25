Гергиев намерен поставить все произведения Прокофьева к юбилею композитора

Российский дирижёр Валерий Гергиев, руководящий Мариинским и Большим театром, заявил о подготовке постановок по всем операм, симфониям и балетам Сергея Прокофьева. Премьеры будут приурочены к 135-летию со дня рождения композитора, которое пройдёт в 2026 году.

© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Гергиев подчеркнул, что проект потребует серьёзной концентрации творческих сил обоих театров. Дирижёр уверен, что премьеры станут «важным событием для музыкальной жизни страны».

На встрече с Владимиром Путиным Гергиев также отметил, что осенью его внимания также «потребует» Дмитрий Шостакович. 25 сентября 2026 года исполнится 120 лет со дня рождения композитора. Слова дирижёра приводит ТАСС.

© РИА Новости

Сергей Прокофьев родился 23 апреля 1891 года (по старому календарю — 11 апреля). За 61 год жизни композитор создал восемь опер, восемь балетов, семь симфоний и множество других произведений.

