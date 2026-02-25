Гергиев намерен поставить все произведения Прокофьева к юбилею композитора
Российский дирижёр Валерий Гергиев, руководящий Мариинским и Большим театром, заявил о подготовке постановок по всем операм, симфониям и балетам Сергея Прокофьева. Премьеры будут приурочены к 135-летию со дня рождения композитора, которое пройдёт в 2026 году.
Гергиев подчеркнул, что проект потребует серьёзной концентрации творческих сил обоих театров. Дирижёр уверен, что премьеры станут «важным событием для музыкальной жизни страны».
На встрече с Владимиром Путиным Гергиев также отметил, что осенью его внимания также «потребует» Дмитрий Шостакович. 25 сентября 2026 года исполнится 120 лет со дня рождения композитора. Слова дирижёра приводит ТАСС.
Сергей Прокофьев родился 23 апреля 1891 года (по старому календарю — 11 апреля). За 61 год жизни композитор создал восемь опер, восемь балетов, семь симфоний и множество других произведений.
Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.