Милана Хаметова сыграет главную роль в российской версии «Ханны Монтаны»

15-летняя певица и блогер Милана Хаметова сыграет главную роль в сериале «Двойная жизнь Ми». Проект уже сравнивают с зарубежной «Ханной Монтаной» из-за сюжетного сходства.

Шоу расскажет о 16-летней Миле, также известной как певица Ми. Девушка вынуждена скрывать свою популярность от друзей и одноклассников, а также помогать своему отцу-продюсеру. Роль последнего сыграет блогер Давид Манукян, известный как Dava. В сериале также задействована Софья Каштанова. Она исполнит роль чиновницы Анжелы, настроенной против Ми, но увлечённой её отцом.

Американский сериал «Ханна Монтана» выходил с 2006 по 2011 год. Главную роль сыграла певица Майли Сайрус, героиня которой также скрывала популярность от друзей и одноклассников. В этом ей помогал парик.

По словам создателей, специально для сериала будет написано и выпущено много новой музыки. В эпизодах покажут не только концерты, но и процесс создания композиций от замысла до записи в студии. Съёмки проходят в Минске, премьера намечена на 2026 год и должна состояться на онлайн-платформе Иви. Об этом сообщает InterMedia.

