Метал-группа Iron Maiden выпустит документалку про полвека на сцене

Культовая британская метал-группа Iron Maiden анонсировала премьеру нового документального фильма. Лента получила название Burning Ambition («Горящая амбиция»), релиз должен состояться 7 мая 2026 года.

© Ricardo Rubio/globallookpress.com

Режиссёром ленты выступит Малкольм Венвилль, снявший несколько документалок о политических деятелях. Фильм об Iron Maiden будет для него первой музыкальной работой. Продюсером станет Доминик Фриман, прежде работавший над документальной картиной Depeche Mode: Spirits In The Forest (2019).

Новая лента расскажет о пути Iron Maiden «от пабов в Восточном Лондоне до доминирования по всей планете». Также документалка затронет «культурное движение» вокруг коллектива и его талисмана Эдди. В кадре появятся известные поклонники Iron Maiden: актёр Хавьер Бардем, барабанщик Metallica Ларс Ульрих и лидер рэп-группы Public Enemy Чак Ди.

В 2026 году Iron Maiden отмечают 50-летие на сцене, напоминает Metal Injection. Коллектив уже отправился в юбилейный тур, начавшийся в мае 2025 года. Последнее шоу должно состояться 1 ноября 2026-го.

