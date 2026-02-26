Смерть, уход в ислам, переезд в Израиль: куда исчезли герои «Фабрики звёзд»

Музыкальный телепроект «Фабрика звёзд» принёс славу многим артистам — Полине Гагариной, Юлии Савичевой, Наталье Подольской и другим. Но среди ярких участников были и те, о ком сегодня вспоминают значительно реже. «Рамблер» делится самыми интересными историями, как сложилась судьба некоторых «фабрикантов» после участия в проекте. Рассказываем, кто попробовал себя в литературе, кто внезапно ушёл в ислам или скончался от неожиданного сердечного приступа.

«Фабрика звёзд» — это телеконкурс, транслировавшийся на Первом канале с 2002 по 2007 год. Чтобы на него попасть, нужно было пройти кастинг. В сезоне участвовало от 16 до 18 начинающих артистов, в каждом эпизоде выбывало по три музыканта. Конкурсанты выступали на отчётных концертах, победитель получал право заключить контракт на запись и продвижение дебютного альбома. Решение о том, кто продолжит соревнование, принимала судейская коллегия, в которую в разные годы входили продюсеры Виктор Дробыш, Максим Фадеев и Игорь Крутой, певица Алла Пугачёва и многие другие артисты отечественной эстрады. Среди выпускников проекта — Полина Гагарина, Прохор Шаляпин, Зара, Стас Пьеха, группа «Корни» и многие другие.

Софья Кузьмина: переехала за границу, преподаёт вокал

Сын Тины Канделаки Лео и сын Михаила Круга Александр, принявшие участие в «Новой Фабрике звёзд» 2024 года, — далеко не единственные дети знаменитых родителей, попавшие на проект. В третьем сезоне телеконкурса среди участников появилась Софья Кузьмина: её отец Владимир Кузьмин известен как создатель советской рок-группы «Карнавал». Дочь известного музыканта попала на телепроект только с третьей попытки. До финала певица не добралась и впоследствии нередко признавалась, что конкурс оставил у неё множество негативных воспоминаний.

Сегодня Кузьмина живёт на два города: Дубай и Москву. Певица перебралась в Арабские Эмираты в 2021 году вслед за своим братом. За рубежом Кузьмина преподаёт вокал. Как артистка отметила в интервью «СтарХиту» в 2023 году, она не замужем и не хочет вступать в брак, а вот родить ей всё же хочется.

Руслан Масюков: наш «ответ» Энрике Иглесиасу

Участник 5-й «Фабрики» Руслан Масюков мгновенно полюбился публике как «второй Энрике Иглесиас». В юности артист даже участвовал в конкурсе двойников зарубежного секс-символа и заявлял об испанских корнях: Масюков был уверен, что колоритная внешность передалась ему от бабушки, коренной испанки. По итогам состязания певец занял второе место, уступив золото Виктории Дайнеко. Откатав всероссийские гастроли с коллегами по проекту, Масюков отказался от контракта с Максимом Фадеевым, так как не хотел быть «продюсерской марионеткой».

Покинув музыку, Масюков отучился на психолога в Тверском государственном университете, а также погрузился в изучение йоги и духовных практик. Сегодня артист меньше занимается музыкой и время от времени выступает по приглашениям. К примеру, в 2025 году певец появился среди конкурсантов шоу «Ну-ка, все вместе!» и исполнил композицию Билли Джоэла Just The Way You Are.

Евгения Рассказова: психолог, оратор, автор бестселлеров

Попробовать себя в сфере психологии также решила Евгения Рассказова, принявшая участие во втором сезоне «Фабрики звёзд». Яркая брюнетка не заняла призового места, но некоторое время после окончания проекта всё же оставалась на слуху благодаря её книге «ПроLife: Как лечь звездой», вышедшей в 2007 году. Художественный роман рассказывал о певице Славе, пытавшейся совместить тяготы звёздности с желанием вести простую личную жизнь. Рассказова также выпустила книги «Худеющая, или Желаниям вопреки», «Геометрия клетки» и «Лицо Евы», а также мистический роман «Внутри неё». После 2010 года артистка завязала с литературой.

В 2020-м Рассказова получила магистерскую степень по специальности «педагог-психолог». В этой роли артистка даже появилась в эфире телепрограммы «Пусть говорят». Сегодня она преподаёт вокал и даёт открытые мастер-классы по технике речи.

Пьер Нарцисс: «шоколадный заяц», ныне покойный

Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза, он же Пьер Нарцисс, покорил зрителей второй «Фабрики» в 2003 году своей экзотической внешностью. Темнокожий артист относился к своей непохожести с иронией и даже спел об этом песню «Шоколадный заяц», ставшую его визитной карточкой. Правда, композиция так и осталась его единственным хитом. Выпустив альбом вскоре после завершения телепроекта, Нарцисс бросил занятия музыкой.

Время от времени он появлялся в различных телешоу, но внимание прессы привлекали его личные трудности. С 2004 года Нарцисс состоял в браке с певицей Валерий Калачёвой, в 2006-м у пары родилась дочь Каролина-Кристель. В 2017 году Калачёва подала на развод, объяснив решение неверностью супруга. Сам Нарцисс скончался 21 июня 2022-го из-за осложнений, вызванных неудачной операцией на почке.

Калачёва вышла замуж повторно, став супругой заслуженного артиста РФ Евгения Шахрая. Дочь Нарцисса в 2025-м окончила Московское училище олимпийского резерва с красным дипломом: её специальностью стал большой теннис.

Зара: большая артистка, защитница курдского языка

Бронзовый призёр шестой «Фабрики» занималась музыкой ещё до проекта и не отказалась от неё и после. С 2009 по 2016 год Зара получила шесть «Золотых граммофонов» за различные хиты, а её дискография в 2026-м составляет 12 студийных альбомов. Последние работы певицы — лонгплей на родном для Зары курдском языке и альбом «Прерванный полёт», собранный из песен Владимира Высоцкого. В 2016-м исполнительнице хита «Недолюбила» присудили звание заслуженной артистки РФ: пока что Зара остаётся единственной финалисткой «Фабрики», удостоенной этого титула. Также в её творческой биографии — выступления с зарубежными артистами Андреа Бочелли, Мирей Матье, Жасмин Леви и другими.

Зара воспитывает двух детей, родившихся в ныне распавшемся браке с предпринимателем Сергеем Ивановым. Её сыновья Даниил и Максим родились в 2010-м и 2012-м.

Ирина Дубцова: певица, лауреат премий, мать

Одержав победу в четвёртой «Фабрике», Ирина Дубцова продолжила выпускать музыку, хотя и не столь активно, как некоторые её коллеги. Хотя в её дискографии всего четыре полноценных альбома, с 2016-го по 2024-й артистка регулярно становилась лауреатом премии «Золотой граммофон» за свои хиты «Под дождём», «Не целуешь», «Мама» и ряд других. В 2022 году Дубцова даже получила награду «Певица года» от телеканала «Ru.TV».

Сегодня артистка продолжает выступать и записывать новые песни. Дубцова не замужем, но с лета 2025 года состоит в отношениях с предпринимателем Иваном Петренко и задумывается о детях. Сейчас Дубцова воспитывает сына от брака с солистом группы Plazma Романом Черницыным: в 2026 году Артём Черницын отметит 20-й день рождения. Как Дубцова призналась в интервью Наталье Подольской в феврале 2026-го, сын уже зарабатывает самостоятельно, но иногда певица всё же помогает ему финансово.

Артём Иванов и Татьяна Богачёва: группа «Инь-ян»

Участие в «Фабрике звёзд» подарило кому-то славу и карьеру, а другим устроило личную жизнь. Так, например, случилось с героями седьмого сезона Артёмом Ивановым и Татьяной Богачёвой. Познакомившись на проекте в 2007-м, музыканты полюбили друг друга и собрали группу «Инь-ян», а в 2016-м вступили в официальный брак. В том же году пара впервые стала родителями: у них родилась дочь Мира. В 2019 году супруги подали на развод, и «Инь-ян» временно распались.

В конце 2022-го коллектив вернулся в прежнем составе. Весной 2025-го их песня «Не пугайся, детка» стала хитом в TikTok, благодаря чему коллектив пережил новый виток популярности. Артём Иванов также входит в судейскую сотню телешоу «Ну-ка, все вместе!», которое транслируется на телеканале «Россия».

Слева направо: Сати Казанова, Ирина Тонева, Мария Алалыкина и Александра Савельева.

Помимо «Инь-ян», на телепроекте собрали женскую поп-группу «Фабрика». В её состав вошли Сати Казанова, Александра Савельева, Ирина Тонева и Мария Алалыкина. В первом сезоне телепроекта коллектив занял второе место, после чего перешёл под попечительство Игоря Матвиенко. Группа продолжает выступать и сегодня, хотя её состав значительно изменился.

Первой о своём решении покинуть коллектив объявила Мария Алалыкина. Это случилось вскоре после окончания проекта: группа даже не успела закончить своё первое турне. Вскоре после возвращения в Москву Алалыкина вышла замуж и приняла ислам вслед за своим супругом. Брак распался из-за его неверности. Известно, что в 2004-м бывшая певица родила дочь Екатерину от второго мужа, а в 2015-м переехала в Дагестан со вторым мужем. О том, как она живёт сегодня, ничего не известно.

Сати Казанова провела в «Фабрике» восемь лет и объявила об уходе только в 2010 году. Поначалу Казанова посвятила себя образованию: в 2014 году артистка получила диплом ГИТИСа и тогда же запустила собственный проект Sati Ethnica. В 2017-м артистка вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо и углубилась в изучение индуистских практик.

Александра Савельева продержалась в составе «Фабрики» до 2019-го. С 2010 года певица состояла в браке с актёром Кириллом Сафоновым, а в 2019-м у пары родился первенец. Сына назвали Леоном. В 2022 году супруги переехали в Израиль, где проживают и сегодня. Музыкой Савельева больше не занимается: в ноябре 2025-го экс-«фабрикантка» объявила, что учится в университете и намерена стать психологом.

Ирина Тонева, выступающая с «Фабрикой» и сегодня, остаётся единственной участницей оригинального состава.