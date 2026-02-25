Кто стоит за ИИ-песней «Сыпь, гармоника!», покорившей чарты

Несколько топовых российских чартов в начале 2026 года возглавила ИИ-песня «Сыпь, гармоника», созданная на основе стихов Есенина. «Рамблер» приводит текст трека и рассказывает, кто решил оживить великого поэта, как создавалась композиция, в чём её смысл и какие интересные факты с ней связаны. Послушать сингл можно прямо здесь. Если вы хотите скачать песню в память телефона, перейдите в приложение музыкального сервиса.

© Viktor Gritsuk/globallookpress.com

СДП «Сыпь, гармоника»: текст песни

Сыпь, гармоника. Скука... Скука...

Гармонист пальцы льёт волной.

Пей со мною, паршивая сука,

Пей со мной.

Излюбили тебя, измызгали —

Невтерпёж.

Что ж ты смотришь так синими брызгами?

Иль в морду хошь?

В огород бы тебя на чучело,

Пугать ворон.

До печёнок меня замучила

Со всех сторон.

Сыпь, гармоника. Сыпь, моя частая.

Пей, выдра, пей.

Мне бы лучше вон ту, сисястую, —

Она глупей.

Я средь женщин тебя не первую...

Не мало вас,

Но с такой вот, как ты, со стервою

Лишь в первый раз.

Чем больнее, тем звонче.

То здесь, то там.

Я с собой не покончу,

Иди к чертям.

К вашей своре собачьей

Пора простыть.

Дорогая, я плачу,

Прости... прости...

Сыпь, гармоника.

Сыпь, гармоника.

Сыпь, гармоника.

СДП «Сыпь, гармоника»: история создания песни

© Соцсети Кирилла Збродова

Песня «Сыпь, гармоника» была создана с помощью нейросетей на стихи великого поэта Серебряного века Сергея Есенина. Текст был написан в 1923 году и вошёл в цикл «Москва кабацкая». По закону литературные произведения, в том числе стихотворения, охраняются авторским правом в течение всей жизни создателя и 70 лет после его смерти. Затем они переходят в общественное достояние. Так как Сергей Есенин умер в 1925 году, его лирику можно использовать бесплатно.

Автором музыки выступил Кирилл Збродов, известный под псевдонимом СДП. Он запустил свой проект осенью 2025-го, хотя задумывал его ещё год назад. Главная идея СДП — переделывать великие стихотворения в песни с помощью ИИ. Как написал артист в соцсетях в декабре, «успехом считалось бы до конца года получить около миллиона прослушиваний», но этот показатель был превышен в 14 раз.

К стихотворению «Сыпь, гармоника!» СДП подобрал аутентичную музыку, передающую трактирную атмосферу. Особенно слушателям понравился надрывный вокал, демонстрирующий боль лирического героя. Композиция неожиданно завирусилась в соцсетях и возглавила несколько российских чартов.

СДП «Сыпь, гармоника»: смысл песни

Песня передаёт отчаяние человека, опустившегося на эмоциональное дно. Его чувства спутались, и он не может различить, где ненависть, а где нежность. Всё это усугубляет бесконечный запой.

Лирический герой в начале ведёт себя грубо, но в конце становится понятно, что это лишь крик измученной души. В последних строчках он будто сдаётся и показывает свою ранимую сторону: «Дорогая, я плачу, прости… Прости…»

СДП «Сыпь, гармоника»: интересные факты

Название проекта СДП — это аббревиатура. Она расшифровывается как «Стих, достойный песни». Как пообещал Збродов в соцсетях, в 2026-м проект станет ещё масштабнее, ведь с большой вероятностью он подпишет контракт с одним из крупнейших лейблов страны. Это позволит автору покупать права на использование произведений Бродского, Пастернака, Ахматовой и множества других поэтов, чьи стихи ещё не перешли в общественное достояние. Ранее стихотворение «Сыпь, гармоника!» Есенина перекладывали на музыку актёр Сергей Безруков и бард Александр Новиков.

