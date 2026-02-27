«Возьми телефон, детка»: почему интернет захватило видео с визгливым рэпером

Соцсети захватил новый мем. В этот раз его главным героем стал рэпер Токсис, весело поющий «Возьми телефон, детка» своим характерным высоким голосом. «Рамблер» рассказывает, в чём главная фишка этого артиста и как его песня Nobody стала новым трендом.

Кто такой Токсис

Андрей Смелянский, или же Токсис, — это 21-летний рэпер из Москвы, участник творческого объединения Random Crew. Среди его особенностей — высокий голос и огромное количество автотюна. Изначально этот инструмент был придуман для коррекции вокальных и инструментальных записей, но Токсис его использует как творческий эффект для создания роботизированного звучания.

Артист начал музыкальную карьеру в 2019 году, но настоящая популярность к нему пришла в 2023-м. Тогда фанаты оценили его забавные кружочки с танцами и шутками в Telegram-канале. Пока остальные рэперы строили образы крутых и суровых гангстеров, Токсис не стеснялся показаться смешным и милым. Его позитив и самоирония выделили его на фоне других представителей хип-хоп-сцены. Токсис также укрепил влияние в индустрии, работая вместе с видными рэперами вроде Big Baby Tape и OG Buda.

Из-за своей любви к весёлым видео Токсис не раз становился мемом. Например, не так давно вирусился его танец в бассейне. В нём рэпер делал расслабленные движения, из-за чего многим он одновременно показался пафосным и неловким. Сопровождала ролик песня «ВИП», известная по строчке «Когда мы на тусе, все хотят махам-махам». Вместе с Токсисом этот трек записали белорусские рэперы uniqe, nkeeei и Artem Shilovets.

Сам Токсис позитивно относится к тому, что над ним часто посмеиваются. В шоу «Вопрос ребром» в 2024 году на каверзный вопрос: «Ты не думаешь, что ты больше мем, чем артист?» рэпер ответил: «Окей, я могу быть мемом, но я буду лучшим мемом».

Как появился новый мем с Токсисом

Трек Nobody вышел ещё в ноябре 2025-го как часть альбома Slaang, который Токсис записал вместе с продюсером Aarne. В песне также принял участие рэпер Big Baby Tape. Поклонники сразу же оценили Nobody, но интернет-прорыв у трека случился чуть позже.

Недавно Токсис провёл трансляцию, во время которой исполнил свою часть из Nobody. Больше всего пользователей зацепили строчки: «Возьми телефон, детка. Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня». Токсис очень позитивно спел свой куплет, улыбаясь и покачивая головой.

Поклонники стали использовать отрывок из видеоэфира для описания жизненных ситуаций. Например, когда вас просят держать информацию в секрете, но на любимого человека это правило не распространяется.

Под эту песню блогеры часто вспоминают своих мам, которые то звонят слишком часто, то вовсе не берут трубку.

Не обошлось без шуток про будильники и опоздания.

Пользователи также не смогли обойти стороной рабочий юмор и ситуацию, когда начальник пытается достучаться до вас в выходные.

Есть отдельный разряд мемов, посвящённых новому имиджу Токсиса. Рэпер начал лысеть, поэтому перед релизом совместного альбома с Aarne решил полностью сбрить свои волосы. Чтобы походить на кумира, блогеры в коротких роликах надевают на себя специальную шапку, имитирующую лысину.

Сейчас на песню Nobody снято более 25 тысяч видео в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Всплеск популярности в интернете повлиял на положение трека в хит-парадах. В одном из чартов он даже попал в топ-5. Вероятно, это ещё не пик славы сингла, ведь песня только начала вируситься в интернете.

