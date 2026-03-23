«Возьми телефон, детка»: почему интернет захватило видео с визгливым рэпером

Соцсети захватил новый мем. В этот раз его главным героем стал рэпер Токсис, весело поющий «Возьми телефон, детка» своим характерным высоким голосом. «Рамблер» рассказывает, в чём главная фишка этого артиста и как его песня Nobody стала новым трендом, а также приводит текст трека.

Токсис, Big Baby Tape «Nobody»: текст песни

[Интро]

О, о-о-о

О-о, о-о-о, о-о-о, о-о

Damn, Aarne goin' crazy

[Припев]

Возьми телефон, детка

Я знаю: ты хочешь позвонить мне сегодня

Я слил на тебя сотня и наверх ещё сотня

Искал тебя долго, ты плеила много

Дыхание ровно и на повторах (Damn)

Shawty, мне нужен nobody

Когда со мной рядом — больше нету никого

Я держу на себе пайпы, ты знаешь, я с юга, байби

Финессим и слайдим

Пока музон бампал, я хитнул это сзади

(У-у-у)

[Куплет 1]

Шоты, шоты, шоты, шоты

Ты в моей зоне, но я не знаю, кто ты

Champagne poppin', Pérignon bottle

У меня ключи, но я не знаю ноты (No)

Как Sosa, не бываю sober (Bang!)

Дай 'Rari или дай Rover (Skrrt)

Дай топ мне, я тебе Дайтона

Или позвони мне, если ты дома (Damn; пр-пр)

Ты одиночка, я одинок, ага

Что это за флоу? Это 'mink, ага

Получил тебя быстро так, ага

Потерял тебя так же в миг, ага

Как ты пронёс сюда stick, ага?

Не знаю, это ловкий trick, ага

Fine shit, да, она on fleek, ага

Go crazy, на бабки я псих, ага

[Бридж]

I need someone

With me tonight, о-о

Весь город спит

А я хочу сказать:

[Припев]

Возьми телефон, детка

Я знаю: ты хочешь позвонить мне сегодня

Я слил на тебя сотня и наверх ещё сотня

Искал тебя долго, ты плеила много

Дыхание ровно и на повторах (Damn)

Shawty, мне нужен nobody

Когда со мной рядом — больше нету никого

Я держу на себе пайпы, ты знаешь, я с юга, байби

Финессим и слайдим

Пока музон бампал, я хитнул это сзади

[Куплет 2]

Игру на замок — удушающий

Ничего такого, просто белый летающий

Забрать у них всё — это type shit

Пять лямов в кармане, пачка торчит

Цепи меня душат во сне — это chokehold

Все удары крейзи, они такие loco

Мистер всемирный, теперь мы не local

F*ck fame, get money, Chanel logo

Шутеры на крыше, шутера в доме

Кажется, я зафинесил тебя, сорри

2Pac, байби: все глаза на меня смотрят

Оппы были свайпнуты, как будто сторис

Шлюхи лоханулись, они лоханулись

Прыгаю в эти деньги, как рысь

Если ты решишь уйти

То хотя бы мне набери

[Аутро]

Возьми телефон, детка

Возьми телефон, возьми телефон, возьми телефон, детка

Возьми телефон, возьми телефон

Возьми телефон, возьми телефон, возьми телефон, детка

Возьми телефон, возьми телефон, возьми телефон, детка

Возьми телефон

Кто такой Токсис

Андрей Смелянский, или же Токсис, — это 21-летний рэпер из Москвы, участник творческого объединения Random Crew. Среди его особенностей — высокий голос и огромное количество автотюна. Изначально этот инструмент был придуман для коррекции вокальных и инструментальных записей, но Токсис его использует как творческий эффект для создания роботизированного звучания.

Как автотюн повлиял на развитие музыки

Артист начал музыкальную карьеру в 2019 году, но настоящая популярность к нему пришла в 2023-м. Тогда фанаты оценили его забавные кружочки с танцами и шутками в Telegram-канале. Пока остальные рэперы строили образы крутых и суровых гангстеров, Токсис не стеснялся показаться смешным и милым. Его позитив и самоирония выделили его на фоне других представителей хип-хоп-сцены. Токсис также укрепил влияние в индустрии, работая вместе с видными рэперами вроде Big Baby Tape и OG Buda.

Из-за своей любви к весёлым видео Токсис не раз становился мемом. Например, не так давно вирусился его танец в бассейне. В нём рэпер делал расслабленные движения, из-за чего многим он одновременно показался пафосным и неловким. Сопровождала ролик песня «ВИП», известная по строчке «Когда мы на тусе, все хотят махам-махам». Вместе с Токсисом этот трек записали белорусские рэперы uniqe, nkeeei и Artem Shilovets.

Сам Токсис позитивно относится к тому, что над ним часто посмеиваются. В шоу «Вопрос ребром» в 2024 году на каверзный вопрос: «Ты не думаешь, что ты больше мем, чем артист?» рэпер ответил: «Окей, я могу быть мемом, но я буду лучшим мемом».

Как появился новый мем с Токсисом

Трек Nobody вышел ещё в ноябре 2025-го как часть альбома Slaang, который Токсис записал вместе с продюсером Aarne. В песне также принял участие рэпер Big Baby Tape. Поклонники сразу же оценили Nobody, но интернет-прорыв у трека случился чуть позже.

Недавно Токсис провёл трансляцию, во время которой исполнил свою часть из Nobody. Больше всего пользователей зацепили строчки: «Возьми телефон, детка. Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня». Токсис очень позитивно спел свой куплет, улыбаясь и покачивая головой.

Поклонники стали использовать отрывок из видеоэфира для описания жизненных ситуаций. Например, когда вас просят держать информацию в секрете, но на любимого человека это правило не распространяется.

Под эту песню блогеры часто вспоминают своих мам, которые то звонят слишком часто, то вовсе не берут трубку.

Не обошлось без шуток про будильники и опоздания.

Пользователи также не смогли обойти стороной рабочий юмор и ситуацию, когда начальник пытается достучаться до вас в выходные.

Есть отдельный разряд мемов, посвящённых новому имиджу Токсиса. Рэпер начал лысеть, поэтому перед релизом совместного альбома с Aarne решил полностью сбрить свои волосы. Чтобы походить на кумира, блогеры в коротких роликах надевают на себя специальную шапку, имитирующую лысину.

Сейчас на песню Nobody снято более 25 тысяч видео в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Всплеск популярности в интернете повлиял на положение трека в хит-парадах. В одном из чартов он даже попал в топ-5. Вероятно, это ещё не пик славы сингла, ведь песня только начала вируситься в интернете.

