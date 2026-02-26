Названы артисты, претендующие на легендарный статус

Американский Зал славы рок-н-ролла обнародовал список из артистов, претендующих на попадание в него в 2026 году. Среди них 17 сольных исполнителей и коллективов из рок-, поп-, кантри- и соул-жанров.

© Mike Coppola/Getty Images

Рок-группы Oasis, The Black Crowes, Iron Maiden, Joy Division, а также сольные исполнители Билли Айдол, Шаде и Мэрайя Кэри попали в число претендентов повторно. Среди дебютантов списка — нео-соул-певица Лорин Хилл, рок-артистка Мелисса Этеридж, а также поп-исполнительницы P!nk и Шакира.

На вхождение в Зал славы также претендуют рэп-группа Wu-Tang Clan, панк-коллектив INXS и соул-команда New Edition. Среди номинантов также оказались покойные Джефф Бакли и Лютер Вандросс, исполнявшие блюз и соул-музыку.

Барабанщик прогрессив-рок-команды Genesis Фил Коллинз может повторить достижение Оззи Осборна, войдя в Зал славы одновременно как участник группы и сольный исполнитель.

Список номинантов доступен на официальном сайте организации.

Голосование продлится два месяца, его результаты будут обнародованы в апреле. В 2025 году из 14 претендентов право войти в Зал славы получили всего 7: группы Bad Company, Outkast, Soundgarden и The White Stripes, а также сольные исполнители Синди Лопер, покойный Джо Кокер и рок-н-ролл-артист Чабби Чекер.

Зал славы рок-н-ролла — это большой музей, расположенный в американском городе Кливленде. Его создатели поставили цель увековечить известных артистов, оставивших заметный след во всемирной музыке. Среди тех, кто уже вошёл в Зал славы — певицы Мадонна, Нина Симон и Стиви Никас, группы Bon Jovi, Pearl Jam, The Cure и многие другие.

Церемония ежегодно проводится осенью. Артист имеет право претендовать на титул по прошествии 25 лет с момента премьеры их дебютного коммерческого релиза.

