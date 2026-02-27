Молодая певица Kiliana решилась на азартную любовную игру и проиграла

Kiliana — Карта битая: текст песни, клип, интересные факты, слушать трек
Чтобы рассказать историю о нерадивом кавалере, можно обращаться к самым разным метафорам. Например, певица Kiliana, известная сотрудничеством с Jakone, сравнила ухажёра с «козырным валетом», хотя удачная карта так и не принесла ей счастья. «Рамблер» делится текстом песни «Карта битая» и рассказывает историю её создания. Послушать трек и скачать его в память телефона можно в сервисе Звук.
Kiliana — Карта битая: текст песни
Дым полетел вверх,
Откуда выпал этот валет?
Стелил мне в личку, как в цвет,
И с каждым разом всё больше букет,
С подружками ха-ха, в подушку слёзы,
Поймала жениха, прости, Боже,
Но этот козырь оказался просто классический воздух.
Карта битая, в сердце бардак,
Эта любовь прошла,
Мам, милая, себя не губи,
Он не стоит тебя.
Карта битая, в сердце бардак,
Эта любовь прошла,
Мам, милая, себя не губи,
Он не стоит тебя.
(Он не стоит тебя, он не стоит тебя…)
Я не была на заднем ни с кем, никогда, ни разу,
А ты как раз на каждый вечер себе ищешь пару,
Бабы, бары… На шмотках чьи-то губы побывали,
И что, разве нельзя назвать тебя такой же шмарой?
На светофорах залипаю,
Красный мне кого-то напоминает,
Из тебя можно собрать один Red flag,
И я всем показать его собираюсь.
Слова, слова пустые обещания,
(Да) Мужик сказал — мужик забыл, заскамил,
(Да) Мужик в карман за словом не полез, но жаль,
Только слова были в его кармане.
Карта битая, в сердце бардак,
Эта любовь прошла,
Мам, милая, себя не губи,
Он не стоит тебя.
Карта битая, в сердце бардак,
Эта любовь прошла,
Мам, милая, себя не губи,
Он не стоит тебя.
Kiliana — Карта битая: история создания
Прогрев публики к новому хиту начался ещё в середине января 2026 года. Именно тогда Kiliana стала выкладывать в соцсети короткие ролики с отрывками новой песни. В них артистка пела, глядя в камеру, и параллельно раскладывала позолоченные карты. Премьера самой композиции состоялась 6 февраля 2026-го.
«Карта битая» рассказывает о привлекательном молодом человеке, очаровавшем лирическую героиню вплоть до того, что она готова назвать его «женихом». Увы, история не привела к положительной развязке, потому что «валет» ухаживал не только за ней, но и за другими девушками. Тем не менее героиня решает не горевать, утешая себя тем, что он «её не достоин».
Помимо самой Лианы Геворкян (настоящее имя Kiliana), участие в написании и записи «Карты битой» приняли Арам Байталов, также известный как Jakone, и музыкант Алексей Поляков.
Хотя артистка пока не представила клип на композицию, в Сети есть короткие ролики в соответствующем антураже.
