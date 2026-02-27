Молодая певица Kiliana решилась на азартную любовную игру и проиграла

Чтобы рассказать историю о нерадивом кавалере, можно обращаться к самым разным метафорам. Например, певица Kiliana, известная сотрудничеством с Jakone, сравнила ухажёра с «козырным валетом», хотя удачная карта так и не принесла ей счастья. «Рамблер» делится текстом песни «Карта битая» и рассказывает историю её создания. Послушать трек и скачать его в память телефона можно в сервисе Звук.

© Страница Kiliana в VK

Kiliana — Карта битая: текст песни

Дым полетел вверх,

Откуда выпал этот валет?

Стелил мне в личку, как в цвет,

И с каждым разом всё больше букет,

С подружками ха-ха, в подушку слёзы,

Поймала жениха, прости, Боже,

Но этот козырь оказался просто классический воздух.

Карта битая, в сердце бардак,

Эта любовь прошла,

Мам, милая, себя не губи,

Он не стоит тебя.

Карта битая, в сердце бардак,

Эта любовь прошла,

Мам, милая, себя не губи,

Он не стоит тебя.

(Он не стоит тебя, он не стоит тебя…)

Я не была на заднем ни с кем, никогда, ни разу,

А ты как раз на каждый вечер себе ищешь пару,

Бабы, бары… На шмотках чьи-то губы побывали,

И что, разве нельзя назвать тебя такой же шмарой?

На светофорах залипаю,

Красный мне кого-то напоминает,

Из тебя можно собрать один Red flag,

И я всем показать его собираюсь.

Слова, слова пустые обещания,

(Да) Мужик сказал — мужик забыл, заскамил,

(Да) Мужик в карман за словом не полез, но жаль,

Только слова были в его кармане.

Карта битая, в сердце бардак,

Эта любовь прошла,

Мам, милая, себя не губи,

Он не стоит тебя.

Карта битая, в сердце бардак,

Эта любовь прошла,

Мам, милая, себя не губи,

Он не стоит тебя.

Kiliana — Карта битая: история создания

Прогрев публики к новому хиту начался ещё в середине января 2026 года. Именно тогда Kiliana стала выкладывать в соцсети короткие ролики с отрывками новой песни. В них артистка пела, глядя в камеру, и параллельно раскладывала позолоченные карты. Премьера самой композиции состоялась 6 февраля 2026-го.

«Карта битая» рассказывает о привлекательном молодом человеке, очаровавшем лирическую героиню вплоть до того, что она готова назвать его «женихом». Увы, история не привела к положительной развязке, потому что «валет» ухаживал не только за ней, но и за другими девушками. Тем не менее героиня решает не горевать, утешая себя тем, что он «её не достоин».

Помимо самой Лианы Геворкян (настоящее имя Kiliana), участие в написании и записи «Карты битой» приняли Арам Байталов, также известный как Jakone, и музыкант Алексей Поляков.

Seo: Kiliana — Карта битая: клип

Хотя артистка пока не представила клип на композицию, в Сети есть короткие ролики в соответствующем антураже.

Jakone & Kiliana — «Жиганская»: текст песни, смысл, интересные факты