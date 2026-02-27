JONY научил поклонников правильно признаваться в любви

JONY — Красивая: текст песни, история создания, клип, интересные факты, слушать трек
Хотя День всех влюблённых в России не признан официальным праздником, некоторые всё равно дарят на него подарки. Так, например, поступил певец Jony, выпустивший песню «Красивая» как раз в преддверии этого дня. «Рамблер» приводит текст песни и рассказывает историю её создания. Послушать и скачать композицию в память телефона можно в сервисе Звук.
JONY — Красивая: текст песни
[Припев]
Какая ты красивая-яй-яй-яй-я,
Я залип на тебя-яй-яй-яй-я,
Ты мой мир, и я-яй-яй-яй-я
Буду жить, оу, ради неё,
Какая ты красивая-яй-яй-яй-я,
Я залип на тебя-яй-яй-яй-я,
Ты мой мир, и я-яй-яй-яй-я
Буду жить, оу, ради неё.
[Куплет]
Силуэт в голове,
Всюду дым сигарет, не умею без тебя я жить,
Голосом мани меня, но не обмани меня,
В мире шумном тишина ты моя, тишина ты моя.
[Предприпев]
Не надо слов, я прочитаю твой взгляд как книгу,
И строки в небо летят по лику,
Луна не заменит тебя, моя любовь,
Я залип, о-о.
[Припев]
Какая ты красивая-яй-яй-яй-я,
Я залип на тебя-яй-яй-яй-я,
Ты мой мир, и я-яй-яй-яй-я
Буду жить, оу, ради неё,
Какая ты красивая-яй-яй-яй-я,
Я залип на тебя-яй-яй-яй-я,
Ты мой мир, и я-яй-яй-яй-я
Буду жить, оу, ради неё.
[Аутро]
Ай, я-я-я-а,
А-а-а-а,
Не надо слов, я прочитаю твой взгляд как книгу,
И строки в небо летят по лику,
Луна не заменит тебя, моя любовь,
Я залип, о-о.
JONY — Красивая: история создания
Песня «Красивая» вышла 13 февраля 2026 года. Сам Jony заявил в соцсетях, что посвящает новинку «всем влюблённым и любящим сердцам». Артист также разрешил поклонникам использовать песню как признание в том случае, если им не хватает смелости рассказать «той самой» о своих чувствах.
JONY — Красивая: клип
Хотя полноценного игрового клипа на песню «Красивая» пока нет, Jony всё же поделился с подписчиками лирическим видео спустя день после премьеры композиции. В этом ролике ничего не происходит: артист стоит в том же цветочном поле, что и на обложке релиза, пока позади него мелькают слова песни.
