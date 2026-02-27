JONY научил поклонников правильно признаваться в любви

Хотя День всех влюблённых в России не признан официальным праздником, некоторые всё равно дарят на него подарки. Так, например, поступил певец Jony, выпустивший песню «Красивая» как раз в преддверии этого дня. «Рамблер» приводит текст песни и рассказывает историю её создания. Послушать и скачать композицию в память телефона можно в сервисе Звук.

JONY — Красивая: текст песни

[Припев]

Какая ты красивая-яй-яй-яй-я,

Я залип на тебя-яй-яй-яй-я,

Ты мой мир, и я-яй-яй-яй-я

Буду жить, оу, ради неё,

Какая ты красивая-яй-яй-яй-я,

Я залип на тебя-яй-яй-яй-я,

Ты мой мир, и я-яй-яй-яй-я

Буду жить, оу, ради неё.

[Куплет]

Силуэт в голове,

Всюду дым сигарет, не умею без тебя я жить,

Голосом мани меня, но не обмани меня,

В мире шумном тишина ты моя, тишина ты моя.

[Предприпев]

Не надо слов, я прочитаю твой взгляд как книгу,

И строки в небо летят по лику,

Луна не заменит тебя, моя любовь,

Я залип, о-о.

[Припев]

Какая ты красивая-яй-яй-яй-я,

Я залип на тебя-яй-яй-яй-я,

Ты мой мир, и я-яй-яй-яй-я

Буду жить, оу, ради неё,

Какая ты красивая-яй-яй-яй-я,

Я залип на тебя-яй-яй-яй-я,

Ты мой мир, и я-яй-яй-яй-я

Буду жить, оу, ради неё.

[Аутро]

Ай, я-я-я-а,

А-а-а-а,

Не надо слов, я прочитаю твой взгляд как книгу,

И строки в небо летят по лику,

Луна не заменит тебя, моя любовь,

Я залип, о-о.

JONY — Красивая: история создания

Песня «Красивая» вышла 13 февраля 2026 года. Сам Jony заявил в соцсетях, что посвящает новинку «всем влюблённым и любящим сердцам». Артист также разрешил поклонникам использовать песню как признание в том случае, если им не хватает смелости рассказать «той самой» о своих чувствах.

JONY — Красивая: клип

Хотя полноценного игрового клипа на песню «Красивая» пока нет, Jony всё же поделился с подписчиками лирическим видео спустя день после премьеры композиции. В этом ролике ничего не происходит: артист стоит в том же цветочном поле, что и на обложке релиза, пока позади него мелькают слова песни.

