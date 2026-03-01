Новый хит молодого белоруса Hollyflame вызвал жаркие споры в Сети

Hollyflame — «Тону»: текст песни, история создания, клип, обвинения в плагиате
В среде российских певцов-романтиков появился новичок: поклонники чартовой поп-музыки в унисон напевают хит «Тону». Его автор — молодой артист Hollyflame из Белоруссии. Он пишет музыку с 2020 года, но «Тону» — это его первый по-настоящему громкий хит. «Рамблер» рассказывает историю создания трека и приводит его текст. Послушать «Тону» и скачать его в память телефона можно в сервисе Звук.
Hollyflame — Тону: текст песни
[Предприпев]
Тону, тону — я в глазах твоих тону,
Чем ты дальше от меня, тем сильней иду ко дну,
Тону, тону — я в глазах твоих тону,
Чем ты дальше от меня, тем сильней иду ко дну.
[Припев]
Тону, тону — я в глазах твоих тону,
Чем ты дальше от меня, тем сильней иду ко дну,
Тону, тону — я в глазах твоих тону,
Чем ты дальше от меня, тем сильней иду ко дну.
[Куплет 1]
Я всё мог увидеть иначе, смотря под другими углами,
И небо, что светится ярче, и твои глаза-океаны,
Я бы утопал в них прям с головой, забыв обо всём вокруг,
Но пока ты со мной, твои объятия — мой спасательный круг.
[Бридж]
Без тебя самый пустой я, и я на кухне совсем ноль,
Я всё бы отдал за скандал, что за соседскою стеной,
За сигарету на двоих с горем напополам с тобой,
Вдвоём с тобой.
[Предприпев]
Тону, тону — я в глазах твоих тону,
Чем ты дальше от меня, тем сильней иду ко дну,
Тону, тону — я в глазах твоих тону,
Чем ты дальше от меня, тем сильней иду ко дну.
[Припев]
Тону, тону — я в глазах твоих тону,
Чем ты дальше от меня, тем сильней иду ко дну,
Тону, тону — я в глазах твоих тону,
Чем ты дальше от меня, тем сильней иду ко дну.
[Куплет 2]
Без тебя я тлел и догорал (Догорал),
И тонул я, нащупывая дно,
Поменял город, а с ним вокзал (Ещё вокзал),
Что обо мне, обо мне расскажет всё,
Без тебя в моём море шторм (В море шторм),
В тишине там тонут корабли,
Если бы, если бы я только знал,
Что всегда рядом была ты.
[Предприпев]
Тону, тону — я в глазах твоих тону,
Чем ты дальше от меня, тем сильней иду ко дну,
Тону, тону — я в глазах твоих тону,
Чем ты дальше от меня, тем сильней иду ко дну.
[Припев]
Тону, тону — я в глазах твоих тону,
Чем ты дальше от меня, тем сильней иду ко дну,
Тону, тону — я в глазах твоих тону,
Чем ты дальше от меня, тем сильней иду ко дну.
Hollyflame — Тону: история создания
Премьера песни «Тону» состоялась 6 февраля 2026 года. Впоследствии Hollyflame признался в соцсетях, что написал будущий хит для другого артиста, но он в его проект не вписался. Тогда Владислав Лапай (настоящее имя исполнителя) решил записать его сольно. Певец отметил, что во время работы он и его команда почувствовали «творческий поток», который «магическим образом» помог написать песню. Лапай также заявил, что записывал куплеты с сорванным голосом, что придало композиции «характер».
Поклонники в соцсетях сразу поздравили Hollyflame с премьерой, но те, кто впервые услышал об артисте, отметили сходство нового трека с композицией Tous les memes французского музыканта Stromae. Ни один из певцов пока не комментировал эти обвинения.
Композиция быстро добилась успеха, попав в ротацию на несколько российских радиостанций. Один из роликов в поддержку релиза набрал больше 700 тысяч просмотров всего за неделю, не в последнюю очередь благодаря жарким спорам о плагиате. Не меньше возмущений вызвала строчка «иду сильней ко дну»: защитники русского языка отмечали, что можно тонуть «быстрее», но не «сильнее».
Пользуясь успехом, артист анонсировал первый сольный тур, в котором планировал посетить несколько российских городов.
Hollyflame — Тону: клип
Артист пока не успел представить сюжетный ролик на песню «Тону», но в интернете можно найти видео с живым исполнением композиции.
