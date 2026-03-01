Песня российского рэпера стала хитом после слухов о расставании с девушкой

Песня рэпера Navai «Больше, чем ближе» вышла 13 февраля 2026 года. Композиция стала хитом сразу после того, как артист отметил День святого Валентина врозь со своей возлюбленной. «Рамблер» рассказывает историю создания композиции и приводит её текст. Послушать трек и скачать его в память телефона можно в музыкальном сервисе Звук.

Navai — «Больше, чем ближе»: текст песни

[Интро]

Мне нужно больше, чем ближе,

Я хочу узнать тебя насквозь,

Даже нет толку в Париже,

Город любви, я без тебя в нём гость

И где-то вдалеке слышу:

«Прости меня, моя любовь»,

Хочу с тобой фото из Парижа,

Где каждый из нас влюблён.

[Куплет 1]

Пишу о тебе строку за строкой,

Как писал молодой, влюблённый в Айзу, Гуф,

Чувства не только на море и Азии, а чувства в Сибири, на снегу,

Часто прошу: не закрывайся, как музей Помпиду,

Я всегда буду рядом, помогу, ведь только вместе можно пережить недуг,

Если вдруг сансары нашей вечной треснет круг, бит — сердца стук,

Я тебе сердечный друг, давай руку свою,

Каждый раз пишу в надежде, что меня ты услышишь,

Утром — в Москве, ночью — в Париже.

[Припев]

Мне нужно больше, чем ближе,

Я хочу узнать тебя насквозь,

Даже нет толку в Париже,

Город любви, я без тебя в нём гость

И где-то вдалеке слышу:

«Прости меня, моя любовь»,

Хочу с тобой фото из Парижа,

Где каждый из нас влюблён.

[Куплет 2]

Ты явилась внезапно в мою жизнь без стука,

Любовь — это сложная штука, но риск тут не всегда оправдан,

Ушла с весной, теперь моя жизнь — это вечная вьюга,

Я не по погоде одет и жду, что ты вернёшься обратно,

Она неадекватна (Неадекватна), и ранит она не со зла,

Имея — не ценит, теряя — плачет, что себя не сберегла,

Гордость бросает назад, не поддавайся ей, если ты не слабак,

Ссорятся все, это пустяк, главное — сердца наши пусть не грустят.

[Припев]

Мне нужно больше, чем ближе,

Я хочу узнать тебя насквозь,

Даже нет толку в Париже,

Город любви, я без тебя в нём гость

И где-то вдалеке слышу:

«Прости меня, моя любовь»,

Хочу с тобой фото из Парижа,

Где каждый из нас влюблён.

Navai — «Больше, чем ближе»: история создания

«Больше, чем ближе» — это романтичная рэп-баллада о желании накрепко связать жизнь с любимой девушкой. Чтобы подчеркнуть глубину чувств, рэпер использовал образ Парижа как мировой столицы любви и романтики.

Спустя день после премьеры трека в интернете появились слухи о расставании Navai с предпринимательницей Анастасией Мироновой. Романтичная баллада показалась поклонникам рэпера зловещим предзнаменованием. Тем не менее сам артист заявил в соцсетях, что расставания не было и что люди «часто ругаются и мирятся». Но если между ними царят любовь и понимание, всё разрешимо.

