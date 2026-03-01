Киркоров стал другим человеком в новом альбоме: послушайте эти новинки

Филипп Киркоров выпускает новый альбом из 17 песен, Мия Бойка жёстко проходится по бывшим и ненавистникам, а Клава Кока возвращается в родной город. «Рамблер» рассказывает о самых интересных отечественных релизах, выпущенных на прошедшей неделе.

Синглы

Клава Кока — «Сто шагов назад»

Жанр: поп.

Чтобы создать песню «Сто шагов назад», Клава Кока приехала в Екатеринбург в «свою родную» филармонию. Там она записала джазовый хор, с которым выступала в детстве. «Спустя 18 лет после моего выпуска мы снова звучим вместе! Делаем новую историю в нашем музыкальном доме! Ведь сила там, где твои корни», — написала артистка в соцсетях. При этом в самом треке тема ностальгии по прошлому не поднимается. Лирическая героиня страдает после разрыва отношений и пытается разобраться, разбил ли ей сердце бывший возлюбленный или спас от чего-то большего. Для песни Клава Кока выбрала более жёсткое звучание, которое подкрепила хоровыми партиями. Они придают и без того мощной песне эпичности.

Mia Boyka — «Первая»

Жанр: поп.

Создаётся впечатление, что кто-то в прошлом сильно насолил Мии Бойке, поэтому теперь она пытается втоптать в грязь своих бывших парней и ненавистников. Как рассказала сама артистка в соцсетях, песня «Первая» для неё очень личная. Лирика построена вокруг уверенной в себе героине, которая добилась успеха, хотя в неё никто не верил. «Помнишь, говорил, что я никто? Щас что?» — обращается она к тому, кто следит за ней с фейковых аккаунтов про ноготочки. Ступая по следам Люси Чеботиной, героиня Мии Бойки в припеве поднимает бокал за всех своих обидчиков. Музыкально трек напоминает недавние хиты Бойки: в них такой же цепляющий припев, идеально подходящий под формат коротких роликов.

Seryabkina — «Асфальт»

Жанр: поп.

Как призналась Ольга Серябкина в соцсетях, делая трек «Асфальт», она заглядывала в свою музыкальную ДНК. «Это то, какое настроение я люблю создавать своей музыкой. Несмотря на то что песня немного грустная, она про надежду на большую любовь и на то, что любимые всегда будут вместе», — объяснила певица. По сюжету главная героиня расстаётся со своим парнем, но понимает, что она всё ещё его любит. Ей даже становится страшно, что их история окончена и больше между ними ничего не будет. При этом по звучанию композиция больше подходит для клубных вечеринок, чем для страдания в одиночестве. В треке Ольга Серябкина томным голосом рассказывает историю влюблённых под бойкие поп-биты.

Sqwoz Bab — «Пакет»

Жанр: хип-хоп.

Новый трек Sqwoz Bab представляет собой монолог от лица пакета. Сравнивая себя с этим обычным предметом, рэпер размышляет о собственной жизни. На своём сайте он признался, что писал эту песню семь лет, пока она не стала именно такой: «минорной, немного болезненной и с лёгким налётом берлинского техно». Композиция отличается от других ироничных и жизнерадостных работ рэпера. Несмотря на юмористическую задумку, при прослушивании тяжело остаться равнодушным к судьбе простого пакета.

Palc — «Буря»

Жанр: постпанк.

Вероятно, переменчивая зимняя погода вдохновила группу Palc выпустить сингл под названием «Буря». Холодную атмосферу коллектив в нём воссоздаёт, обращаясь к жанру постпанк. В песне выделяются сильная басовая партия и синтезаторы в духе 1980-х, из-за чего «Буря» напоминает музыку культовой группы «Кино». При этом благодаря мощной ритм-секции и игривому вокалу трек получился весьма танцевальным и энергичным.

Альбомы

Филипп Киркоров — Uno

Жанр: поп.

Филипп Киркоров выпустил альбом под названием Uno. Это слово переводится с испанского и итальянского как «Один». Этим релизом Филипп Киркоров как будто решил объединить свои разные ипостаси в одно целое. «Я успел стать другим человеком, пока готовил его», — написал артист о лонгплее в соцсетях.

Всего в альбом вошло 17 треков, при этом чуть меньше половины из них — это новые песни. В пластинке можно даже найти хит соцсетей «Я эту жизнь тебе отдам», который Киркоров впервые представил ещё в 2007 году. Из-за того что в релиз попали песни из разных эпох Киркорова, он может показаться разрозненным с музыкальной точки зрения. Но идейно все композиции объединяет тема любви. Например, в «От ада до рая» артист сетует на эмоциональные качели и просит вернуть его сердце, а в «Небо по венам» страдает из-за разрыва и сравнивает свою боль с голодным волком. Образы Киркоров подбирает крайне драматичные, что отлично вписывается в его эстетику максимализма, которую он пытается продвигать в своём образе.

Хотя песня «От ада до рая» уже зацепила внимание слушателей, ей будет тяжело бороться c другими громкими хитами, проверенными временем. Если посмотреть на страницу Киркорова в стримингах, то можно увидеть, что самые популярные композиции у него выпущены много лет назад.

Asenssia — Matter

Жанр: электроника.

Независимая артистка и продюсер Asenssia представила новый мини-альбом. В него вошло четыре трека в стиле витч-хаус. Это мрачный электронный жанр музыки, который характеризуется медленным, атмосферным битом, эхом и призрачным вокалом со множеством искажений. Благодаря этому релиз Asenssia звучит как саундтрек к мистическому фильму.

В лирике певица исследует неуверенность и страхи в отношениях. Asenssia говорит со слушателями поэтичными образами. Например, намерения она называет «белоснежными», а возлюбленного — «тенью собственной воли». В сочетании с музыкой это создаёт гипнотический эффект.

вика кравцова — «хрестоматия подводной жизни»

Жанр: альт-поп.

В своём новом мини-альбоме московская артистка Вика Кравцова рассказывает историю выхода из разрушительных отношений. Релиз состоит из пяти треков. Если в первой песне главная героиня осознаёт, в каком плохом состоянии она находится, то в последней решает вернуться к нормальной жизни. «Подводная жизнь» становится метафорой внутреннего пространства девушки, в котором она учится дышать без воздуха, прежде чем обрести в себе силы. Музыкально мини-альбом сочетает в себе черты поп-музыки и мрачной гитарной альтернативы.

