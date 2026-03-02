Главное в музыке: правда о доходах Дмитриенко, Хаметова стала Ханной Монтаной

Ваня Дмитриенко опроверг слухи о своём заработке, Милана Хаметова получила роль русской Ханны Монтаны, а дирижёр Гергиев объявил о грандиозных планах на Прокофьева. «Рамблер» рассказывает о самых ярких музыкальных событиях недели.

Новости недели

Ваня Дмитриенко раскрыл правду о своих доходах

20-летний артист Ваня Дмитриенко, известный хитами «Шёлк», «Настоящая» и другими, рассказал о своих доходах. В конце 2025-го в СМИ появилась новость, что он стал самым высокооплачиваемым исполнителем года, якобы заработав 924 миллиона рублей. Медиа писали, что за один концерт Дмитриенко просит гонорар в размере 30 миллионов рублей. Сам певец опроверг эту информацию, сказав, что цифры сильно завышены и никто из артистов в России так много не получает. По его мнению, кто-то таким образом пытался испортить отношение публики к нему.

Милана Хаметова сыграет главную роль в российской версии «Ханны Монтаны»

Певица и блогер Милана Хаметова получила главную роль в сериале «Двойная жизнь Ми», который уже называют российским ответом «Ханне Монтане». Проект расскажет о 16-летней девушке Миле. По сюжету она вынуждена скрывать от друзей и одноклассников, что является популярной певицей Ми. Её отца-продюсера сыграет блогер Dava, а Софья Каштанова исполнит роль чиновницы, настроенной против Ми. Создатели обещают, что специально для сериала будет создано и выпущено много новых песен. Съёмки проходят в Минске, а премьера запланирована на 2026 год на онлайн-платформе Иви.

Кирилл Туриченко раскрыл секрет долговечности «Иванушек»

Самый молодой участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко поделился секретами долговечности коллектива, который в 2025 году отметил 30-летие. По его мнению, успех команды во многом связан с продюсером Игорем Матвиенко, который создаёт комфортную атмосферу для творчества. Туриченко также отметил, что все участники группы являются настоящими фанатами своих песен и с удовольствием исполняют их на сцене. Тем, кто критикует «Иванушек International» за однообразие, он предложил прийти на их концерт и попробовать не подпевать хитам «Тучи» или «Тополиный пух».

Гергиев намерен поставить все произведения Прокофьева к юбилею композитора

Дирижёр Валерий Гергиев, возглавляющий Мариинский и Большой театры, объявил о подготовке постановок по всем операм, симфониям и балетам Сергея Прокофьева к его 135-летию в 2026 году. Гергиев отметил, что проект потребует серьёзной концентрации творческих сил обоих театров и станет важным событием для музыкальной жизни страны. Он также сообщил, что осенью планирует уделить внимание Дмитрию Шостаковичу, 120-летие которого будет отмечаться 25 сентября 2026 года.

Названы артисты, претендующие на легендарный статус

P!nk

Американский Зал славы рок-н-ролла опубликовал список номинантов 2026 года, в который вошли 17 сольных исполнителей и коллективов из разных жанров. Повторно в него попали рок-группы Oasis, The Black Crowes, Iron Maiden, Joy Division, а также артисты Билли Айдол, Шаде и Мэрайя Кэри. Дебютантами списка стали Лорин Хилл, Мелисса Этеридж, P!nk и Шакира. Помимо них, на вхождение в Зал славы претендуют рэп-группа Wu-Tang Clan, панк-коллектив INXS и соул-бэнд New Edition. Номинантами также стали покойные Джефф Бакли и Лютер Вандросс. Барабанщик Genesis Фил Коллинз может повторить достижение Оззи Осборна, войдя в Зал славы одновременно как участник группы и сольный исполнитель. Голосование продлится два месяца, а результаты будут объявлены в апреле.

Зал славы рок-н-ролла — это музей, находящийся в Кливленде. Он был создан, чтобы увековечить имена известных артистов, внёсших значительный вклад в развитие музыки. В 2025 году из 14 номинантов право войти в Зал славы получили только семь.

Релиз недели

Sqwoz Bab — «Пакет»

Рэпер Sqwoz Bab известен своей юмористической подачей и иронией. В этот раз он выпустил трек, в котором размышляет о жизни от лица пакета. При этом из-за минорной музыки история получилась достаточно трогательной и душещипательной. Как заявил сам артист, он работал над этой песней семь лет.

Материал недели

Пьер Нарцисс

