Blackpink вернулись, Mitski осталась дома: зарубежные новинки

Южнокорейская группа Blackpink вернулась с бойким, но коротким мини-альбомом, а Бруно Марс представил сборник романтических ретропесен. Японо-американская певица Mitski тем временем радостно воплощает в жизнь стереотип о старой деве с 40 кошками. «Рамблер» рассказывает об этих и других новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Синглы

Avery Cochrane — Losing Streak

Жанр: винтажный поп.

Молодая поп-артистка Эйвери Кокрейн выпустила третий сингл в поддержку дебютного альбома Male Validation and Other Drugs. Премьера лонгплея намечена на 27 марта 2026 года. Losing Streak — это бодрая композиция о безуспешной борьбе за отношения, которая напоминает серию проигрышей в спортивном соревновании. Несмотря на пессимистичность тематики, артистка использует яркую диско-аранжировку в духе ABBA. Контраст не подчёркивает глубины её чувств, но всё же избавляет Кокрейн от излишней жалости к своей судьбе.

Avery Anna — Man Downstairs

Жанр: инди-рок.

Восходящая инди-артистка Эйвери Анна представила второй сингл в поддержку третьего альбома, релиз которого намечен на 13 марта. Man Downstairs — это песня о мести и злобе, способной разгореться на месте увядшей любви. Аранжировка помогает проследить развитие чувств, переходя от минимализма к гитарному взрыву. Артистка обращается к кому-то, кто причинил ей боль, называет его «патологическим лжецом» и желает сгореть в аду. К финалу песни Анна всё же решает сохранить лицо и подчёркивает, что до сих пор молится за душу того, кто причинил ей столько боли. Хотя композиция длится всего две с половиной минуты, этого достаточно, чтобы гнев артистки разгорелся и улёгся, так что Man Downstairs кажется завершённой и интересной историей.

Альбомы

Blackpink — Deadline

Жанр: женский K-pop.

Для кого: для девушек, идущих за победой.

Один из самых успешных K-pop-гёрлз-бэндов современности выпустил первый мини-альбом за почти четыре года. За это время каждая из участниц Blackpink обзавелась сольным полноформатником, а Розэ даже получила несколько номинаций на «Грэмми». Невзирая на самостоятельные успехи участниц, поклонники восторженно ждали их воссоединения, но теперь рискуют остаться неудовлетворёнными из-за недостаточного количества новой музыки.

Blackpink выпустили всего четыре новые песни: сингл Jump, также попавший в новый релиз, уже выходил летом 2025 года. В свежих хитах артистки продолжают успешно совмещать вдохновляющую клубную музыку со стильным рэп-речитативом и неудержимой женской харизмой. Хотя Deadline вышел на новом для команды лейбле, их сильные стороны остались прежними. Как и раньше, Blackpink воспевают женскую дружбу и свободную натуру, вдохновляя слушателя никогда не сдаваться и всегда верить в свои силы.

Bruno Mars — The Romantic

Жанр: ретропоп.

Для кого: для ностальгирующих романтиков.

Последние два года американский певец Бруно Марс потратил на то, чтобы стать вездесущим. Его дуэтные песни Die With A Smile и APT, записанные с Леди Гагой и участницей Blackpink Розэ, долго держались в чартах и могут заслуженно называться одними из главных хитов 2025 года. Благодаря этим удачным коллаборациям Марс взобрался на самую верхушку популярности, на которой не оказывался прежде.

Теперь похоже, что это было тщательной и очень кропотливой подготовкой к его сольному возвращению. Альбом The Romantic — это первый лонгплей Марса за десять лет. Но, невзирая на долгий перерыв, артист будто вовсе не изменился: он всё так же изящно признаётся в любви, используя для этого регги, соул и все новшества современной поп-музыки. Пластинка не претендует на революционность, но всё же способна скрасить время в ожидании весны и создать романтический антураж для всех, кто в нём нуждается.

Mitski — Nothing’s About To Happen To Me

Жанр: инди-рок.

Для кого: для интровертов, радостно сидящих дома.

Культовая инди-артистка Мицки представила восьмой студийный альбом, посвящённый уюту и чувству безопасности, которые можно найти в доме. Известная меланхоличными текстами и ироничным самобичеванием певица наконец излучает чувство покоя и радости. Их она обнаруживает в уединении и наслаждении простыми мелочами вроде общения с кошками, плавания в озере и лёгкого безумия, накрывающего во время поисков телефона.

Хотя лирическая героиня Мицки сознаёт, что ведёт асоциальный образ жизни, её это нисколько не волнует, и, даже наоборот, именно одиночество становится её путём к просветлению. Эйфория, вызванная чувством изоляции, превращает альбом в театральное действо, а саму артистку — в городскую юродивую, окружённую кошками и ореолом загадочности. Впрочем, харизмы и ироничности Мицки хватает, чтобы это не пугало, а наоборот, привлекало и вызывало любопытство наравне с богатым инди-рок-звучанием, добавляющим релизу красок.

