Певица Слава захотела покончить с собой после скандала на концерте

45-летняя российская певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, заявила о желании покончить с собой после скандала на концерте в Пензе. По её мнению, это лучше, чем выносить «весь этот позор».

Шоу Славы в Пензе прошло 1 марта. Во время него несколько зрительниц стали жаловаться, что певица плохо поёт, и требовать вернуть деньги. Слава остановила концерт, чтобы разобраться в ситуации. Своё состояние она объяснила плохим самочувствием.

Позже Слава вышла на связь в социальных сетях вся в слезах. По её словам, в тот день она не могла даже встать с постели, но заставила себя отработать концерт. Иначе это грозило бы ей многомиллионными штрафами.

Меня шатало из стороны в сторону, не потому, что я пьяная, а потому что таблетки. Я уже ничего не соображаю. Но — иди работай! Потому что если мы откажемся от концерта, у нас будет двухмиллионный штраф. Я поехала и приехала. Сейчас везде будут показывать, какая певица Слава пьяная. Потому что правда всем не нужна.

Как считает артистка, произошедшее на концерте было заранее запланированной против неё акцией.

