Стал известен главный триумфатор престижной музыкальной премии

Оливия Дин стала главным триумфатором британской музыкальной премии
26-летняя певица Оливия Дин стала триумфатором британской музыкальной премии Brit Awards. Она победила во всех номинациях, в которых была заявлена: «Артист года», «Лучший поп-исполнитель», «Альбом года» за лонгплей The Art of Loving и «Песня года» за совместный трек с Сэмом Фендером Rein Me In.
Принимая очередную награду Оливия Дин не смогла сдержать слёз. Она поблагодарила свою команду, заявив, что успех артиста зависит от большого количества человек.
Среди других лауреатов премии — Wolf Alice («Группа года»), Дэйв («Лучший хип-хоп/рэп-исполнитель») и Лола Янг («Прорыв года»). В международных номинациях победили испанская певица Розалия и американский коллектив Geese. Отдельно за вклад в музыку посмертно был награждён рок-музыкант Оззи Осборн, скончавшийся летом прошлого года.
Brit Awards — ежегодная музыкальная премия, основанная в 1977 году. Её называют «британским эквивалентом Грэмми». Это самое престижное событие в музыкальной индустрии Великобритании.
Оливия Дин работает в жанрах поп и соул. На её счету два студийных альбома: Messy и The Art of Loving. Последний занял первое место в британском чарте. Ранее она победила в категории «Лучший новый артист» на американской премии «Грэмми».
