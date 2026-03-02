Стал известен главный триумфатор престижной музыкальной премии

26-летняя певица Оливия Дин стала триумфатором британской музыкальной премии Brit Awards. Она победила во всех номинациях, в которых была заявлена: «Артист года», «Лучший поп-исполнитель», «Альбом года» за лонгплей The Art of Loving и «Песня года» за совместный трек с Сэмом Фендером Rein Me In.

© Samir Hussein/Getty Images

Принимая очередную награду Оливия Дин не смогла сдержать слёз. Она поблагодарила свою команду, заявив, что успех артиста зависит от большого количества человек.

Среди других лауреатов премии — Wolf Alice («Группа года»), Дэйв («Лучший хип-хоп/рэп-исполнитель») и Лола Янг («Прорыв года»). В международных номинациях победили испанская певица Розалия и американский коллектив Geese. Отдельно за вклад в музыку посмертно был награждён рок-музыкант Оззи Осборн, скончавшийся летом прошлого года.

Brit Awards — ежегодная музыкальная премия, основанная в 1977 году. Её называют «британским эквивалентом Грэмми». Это самое престижное событие в музыкальной индустрии Великобритании.

Оливия Дин работает в жанрах поп и соул. На её счету два студийных альбома: Messy и The Art of Loving. Последний занял первое место в британском чарте. Ранее она победила в категории «Лучший новый артист» на американской премии «Грэмми».

Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.

Названы победители музыкальной премии «Грэмми»