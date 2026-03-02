«В 90-е такого не было»: Андрей Губин запозорил Сергея Жукова

Звезда девяностых Андрей Губин считает, что Сергей Жуков опозорил себя на концертах в «Лужниках», которые «Руки Вверх!» дали в 2024 году. По словам Губина, исполнитель хита «Крошка моя» сильно шепелявит.

Губин заявил, что шепелявость делает певца профнепригодным. Своим мнением он поделился в интервью с Ксенией Собчак.

Я не понимаю уровень человечества и уровень общества, которые это нормально воспринимают. В девяностые такого не было.

При этом Андрей Губин отметил, что Жуков — талантливый композитор. Но на его месте он никогда бы не стал давать концерты в таком состоянии.

Андрей Губин прославился в девяностых. В то время каждая его песня становилась хитом. Среди них — «Ночь», «Зима-холода», «Девушки как звёзды» и другие. В середине нулевых артист резко ушёл со сцены. Причиной этому он назвал левостороннюю прозопалгию — неврологическое заболевание, при котором человек испытывает сильные боли в лице.

