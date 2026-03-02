«Горлопанестность»: Губин разнёс современных звёзд

Певец Андрей Губин, прославившийся в девяностые, высказал своё мнение о популярных современных артистах. По его мнению, в российском шоу-бизнесе нет гениев.

«Мари Краймбрери? Ну нет, ну куда?», — заявил Губин в беседе с Ксенией Собчак. Про певицу Zivert он сказал, что та симпатичная девушка, которая «стоит своих денег», но «есть такое понятие, как творчество». Александру Панайотову досталось за то, что он поёт без фонограммы, потому что, по мнению Губина, в его случае лучше так не делать. Самой нелюбимой певицей Андрей Губин назвал Ани Лорак.

Искусство должно отражать душу, а это все горлопанестность.

При этом Андрей Губин отметил, что у солистки группы «Моя Мишель» хороший тембр голоса.

Андрей Губин, выпустивший хиты «Ночь», «Зима-холода» и другие, резко закончил сценическую деятельность в середине нулевых. Причиной стала левосторонняя прозопалгия — неврологическое заболевание, при котором человек испытывает сильные боли в лице.

