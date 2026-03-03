Лолита в цирке, Шнуров с тюльпанами: не пропустите эти концерты марта

Лолита покорит новосибирский цирк, а Сергей Шнуров поздравит сочинских женщин с Международным женским днём. В этот же день в Москве выступит зарубежный рэпер Flo Rida, а в Перми и Челябинске — молодые и харизматичные Soda Luv и Lida. В турне по городам России также выедут команды «Звери» и «Пилот», а Сергея Трофимова ждёт путешествие по Сибири. «Рамблер» рассказывает о самых интересных российских концертах, которые состоятся в марте.

Концерты в нескольких городах

Визит звезды зарубежного рэпа: мини-тур Flo Rida

Города: Москва (8 и 9 марта), Краснодар (11 марта), Новосибирск (14 марта).

Билеты: 4400–66 000 рублей.

Визиты зарубежных рэперов перестали быть чем-то необычным ещё в 2025 году, но в 2026-м география их выступлений всерьёз возрастает. Flo Rida, получивший широкую известность благодаря хитам Whistle и Low, выступит сразу в трёх больших городах России. По словам организаторов, зрителей Москвы и Новосибирска ждёт технологичное шоу на круглой сцене с обзором в 360 градусов, а также сюрприз, приуроченный к Международному женскому дню.

Юбилейный тур группы «Звери»

© Соцсети группы «Звери»

Города: Красноярск (6 марта), Новосибирск (8 марта), Кемерово (10 марта), Томск (13 марта), Барнаул (15 марта), Омск (18 марта), Санкт-Петербург (21 марта).

Билеты: 2000–500 000 рублей.

Поп-рок-группа «Звери» продолжает отмечать 25-летие творческой деятельности. В марте команду ждёт несколько концертов в Сибири и большое шоу на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. В программу обещают включить как старые хиты вроде «Всё, что тебя касается», так и новинки из альбома «Фолк» 2024 года.

Турне Soda Luv в поддержку альбома 5Luv5

Города: Тюмень (6 марта), Екатеринбург (7 марта), Пермь (8 марта), Новосибирск (13 марта), Красноярск (14 марта), Нижний Новгород (20 марта), Казань (21 марта), Самара (22 марта).

Билеты: 2000–3600 рублей.

Хип-хоп-артист Soda Luv, перешедший в поп-стилистику и вновь вернувшийся к рэпу, в марте отправится на небольшие гастроли в поддержку августовского альбома 5Luv5. Музыкант посетит восемь городов и даже поздравит пермских женщин с 8 марта. Рэпер также пообещал привезти в каждый концертный зал «всю мощь улиц и сердца» и устроить «лютый кач», который запомнится надолго.

Lida: масштабный тур «на сотню городов»

© Соцсети Lida

Города: Тюмень (7 марта), Челябинск (8 марта), Екатеринбург (10 марта), Пермь (11 марта), Киров (12 марта), Саранск (14 марта), Уфа (16 марта), Оренбург (17 марта), Самара (19 марта), Тольятти (20 марта), Чебоксары (21 марта), Нижний Новгород (23 марта).

Билеты: 1900–5000 рублей.

В ноябре 2025 года молодой поп-рейв-артист Lida выпустил трёхчастный альбом «77», а теперь он готов представить его в амбициозном турне. Хотя на сегодня у Lida запланировано чуть больше 30 концертов в марте и июле, не исключено, что впоследствии география гастролей расширится. На грядущих шоу артист обещает исполнить как песни из нового лонгплея, так и проверенные временем хиты.

Юбилей альбома «Осень»: маленький тур «Пилота»

Города: Череповец (13 марта), Ярославль (14 марта), Владимир (15 марта), Санкт-Петербург (20 марта), Москва (27 марта).

Билеты: 2500–12 000 рублей.

Пока весь мир радостно встречает весну, рок-группа «Пилот» вспоминает об осени: именно так назывался их девятый студийный альбом. Пластинка вышла 1 сентября 2011 года, но коллектив решил заранее начать гастроли в её честь. Музыканты обещают исполнить всю «Осень» с начала до конца, а также собираются добавить в сет-лист раритетные композиции «Цветные стёкла» и «Жёлтый дом».

Сибирские гастроли Сергея Трофимова

© Соцсети Сергея Трофимова

Города: Новосибирск (18 марта), Бийск (20 марта), Новокузнецк (21 марта), Кемерово (22 марта), Томск (24 марта).

Билеты: 2400–6000 рублей.

Во второй половине марта шансонье Сергей Трофимов отправится покорять концертные залы и филармонии Сибири. В его маршрут попадут пять городов, жителям которых обещают камерный вечер «светлых и печальных воспоминаний». Подробности программы не разглашаются.

Москва

«Шестое чувство»: три артиста в одном флаконе

Когда: 6 марта, 20:00.

Где: «ВТБ Арена», Ленинградский пр-т, 36.

Билеты: 6000–40 000 рублей.

Зачем покупать отдельные билеты на выступления любимых музыкантов, если можно заплатить один раз и увидеть сразу троих? 6 марта на сцене «ВТБ Арены» споют Jony, Мот и секретный артист, личность которого будет раскрыта в день шоу. Организаторы обещают гостям хореографические номера, сцену-трансформер и «идеальное событие», способное исполнить все мечты и погрузить зрителей в «мир невероятных эмоций».

1976 Fest: вечер ностальгии по классическому року

© Danny E. Martindale/Getty Images

Когда: 28 марта, 17:00.

Где: Base, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Билеты: 2500–10 000 рублей.

Если вам уже надоела вездесущая ностальгия по 2016 году, можно копнуть ещё дальше и вернуться в 1976-й. Своеобразной машиной времени послужит ностальгический фестиваль, на котором выступит пять трибьют-групп. Гости концерта смогут вживую услышать хиты культовых команд Led Zeppelin, Rainbow, Electric Light Orchestra, Eagles и Wings Пола Маккартни. Организаторы обещают «полное погружение в 1976-й», который называют «последним великим годом для классического рока».

Санкт-Петербург

«Пневмослон»: двойной концерт

Когда: 13 и 14 марта, 20:00.

Где: Base, Кондратьевский пр-т, 44.

Билеты: 2500–10 000 рублей.

Пока одни коллективы выпускают двойные альбомы, «хайпкор-провокаторы» из группы «Пневмослон» представляют двойную концертную программу. Коллектив выступит на сцене петербургского Base два вечера подряд, но при этом соберёт разные сет-листы. Избранные песни объединит особенное звучание, но прочие подробности держатся в секрете. Музыканты также подчеркнули, что «пять самых главных хитов группы» прозвучат на каждом шоу.

Новосибирск

Лолита на манеже: дива в цирке

© Соцсети Лолиты

Когда: 19 и 20 марта, 19:00.

Где: цирк, ул. Челюскинцев, 21.

Билеты: 5500–7000 рублей.

Поп-артистка Лолита никогда не стеснялась эпатажа и смелых творческих экспериментов, и её выступление в новосибирском цирке не должно стать исключением. Певица два вечера подряд будет исполнять свои главные хиты: пронзительную «Раневскую», зажигательное «Шампанское» и гимн всех покинутых женщин «На Титанике». Билеты на шоу 20 марта уже раскуплены, но ещё осталось несколько билетов на 19 марта.

Сочи

Праздничные шоу «Ленинграда»

Когда: 7 и 8 марта, 20:00.

Где: Red Арена, с. Эстосадок, ул. Эстонская, 51.

Билеты: 6000–150 000 рублей.

Быть может, образ брутального и нахального Сергея Шнурова тяжело вяжется с романтикой, но музыкант твёрдо намерен убедить всех в джентльменских свойствах своего характера. Уже второй год подряд Шнуров и его команда выступят на Red Арене в Международный женский день. Коллектив обещает исполнить главные хиты, «переорать всех соловьёв» и «довести всех собравшихся до полного катарсиса».