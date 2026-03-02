Популярная британская группа скрыла в своей песне загадочное послание на русском

Британская виртуальная группа Gorillaz выпустила новый альбом под названием The Mountain. В одной из песен с лонгплея на фоне звучит фраза на русском языке.

© Gorillaz/YouTube

В песне Delirium, в которой звучит голос покойного поэта и музыканта Марка Эдварда Смита, на фоне можно услышать слова на русском: «Привет, меня зовут Влад и я зубная фея». Участники группы пока не комментировали, кто такой Влад и почему они вставили эту странную строчку в свой трек. Сама композиция представляет собой мрачную и абсурдную историю о вторжении некоего «нового бога».

The Mountain — девятый студийный альбом Gorillaz. В работу вошли треки на английском, хинди, испанском, арабском и йоруба. Пластинка посвящена теме утраты.

