«Не всё там правда»: Шура анонсировал книгу и фильм о себе

Артист Шура анонсировал выход автобиографической книги, по которой будет снят фильм о его жизни.

© Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Исполнитель подчеркнул, что книга будет иметь художественный характер, а не документальный. Шура рассказал, что его мать отреагировала на новость с юмором: «Мама мне сказала: “Что ты пишешь книгу? Ты что, подыхать собрался?” Она говорит, что книгу пишет тот, кто подыхать собрался. Я говорю: “Нет!”». Слова артиста передаёт МУЗ-ТВ.

По словам Шуры, в книге отражены как реальные события, так и вымышленные элементы, а серьёзные темы разбавлены юмором: «Там есть всё, что было в моей жизни, все беды, которые были в моей жизни. И мы это всё перекрываем шутками. Не всё там правда. Пополам напополам».

Артист отметил, что гонорар за работу уже выплачен, а релиз книги намечен на 1 апреля. История, как обещает Шура, обещает быть интересной, весёлой и поучительной.

