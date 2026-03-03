Материал создан совместно со
Жуков ответил Губину на обвинения в шепелявости и непригодности
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в своём официальном Telegram-канале ответил певцу Андрею Губину, который в недавнем интервью с Ксенией Собчак назвал того шепелявым и профнепригодным.
Жуков не стал спорить, а выложил шуточное видео с кадрами с его выступления на заполненных «Лужниках». Фоном звучит изменённая версия песни «Алёшка», спетая подчёркнуто шепелявым голосом. Текст композиции также обвновлён. Например, там есть такие строчки:
«От позора стонут Лужники,
На концерты ходят дураки.
У Серёжки с дикцией беда,
И с таким произношением никуда».
В комментариях поклонники восторженно отреагировали на ответ Губину от лидера «Руки Вверх!».
