Жуков ответил Губину на обвинения в шепелявости и непригодности

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в своём официальном Telegram-канале ответил певцу Андрею Губину, который в недавнем интервью с Ксенией Собчак назвал того шепелявым и профнепригодным.

© Vladimir Andreev/Business Online/www.globallookpress.com; Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Жуков не стал спорить, а выложил шуточное видео с кадрами с его выступления на заполненных «Лужниках». Фоном звучит изменённая версия песни «Алёшка», спетая подчёркнуто шепелявым голосом. Текст композиции также обвновлён. Например, там есть такие строчки:

«От позора стонут Лужники,

На концерты ходят дураки.

У Серёжки с дикцией беда,

И с таким произношением никуда».

В комментариях поклонники восторженно отреагировали на ответ Губину от лидера «Руки Вверх!».

