От Пьехи до Чонгука: как певцы-секс-символы выглядели 25 лет назад и сейчас

25 лет назад женщины по всему миру влюблялись в смуглых испанцев и латиноамериканцев, а сегодня миллионы поклонниц мечтают о встрече с красавцем из Южной Кореи. «Рамблер» вспоминает, кто из музыкантов считался идеалом мужской сексуальности раньше, и кто достоин так называться сегодня.

© Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com; Kevin Mazur/Getty Images

Секс-символы 90-х и нулевых

© www.globallookpress.com

Пик популярности певца Рики Мартина пришёлся на нулевые. Десять лет до этого артист был известен исключительно на своей родине в Испании, Мартина пригласили выступить на «Грэмми» и на церемонии открытия чемпионата мира по футболу во Франции, что привлекло к молодому артисту ещё больше внимания. В 1999-м певец выпустил англоязычный альбом Ricky Martin: гастроли в поддержку лонгплея стали самым кассовым турне 2000 года, проведённым латинским артистом. Всего за 60 концертов, прошедших в США, Канаде и Мексике, Мартин заработал больше 50 миллионов долларов.

Певческая харизма, привлекательная внешность и статус одинокого холостяка быстро превратили Рики Мартина в одного из самых заметных секс-символов нулевых. Его успех привлёк немало внимания к другим музыкантам из Латинской Америки: так, на волне триумфа Мартина свою карьеру построили Энрике Иглесиас, Шакира, Дженнифер Лопес и другие артисты.

© IMAGO/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

В отличие от своего именитого земляка, Энрике Иглесиас всё же сумел получить титул «Самого сексуального мужчины из ныне живущих». Он достался певцу в 1999 году от испанского издания People. Правда, Иглесиас не очень им гордился и иронически заявлял, что это «далеко не самое главное его достижение». Как и Рики Мартин, он сумел добиться международной популярности только после выпуска англоязычного альбома, но пошёл ещё дальше и стал секс-символом не только на Западе, но и в России.

Особый интерес отечественной публики вызвал его роман с российской теннисисткой Анной Курниковой. Они познакомились в 2001 году на съёмках его клипа и состоят в отношениях до сих пор. Хотя знаменитости до сих пор не вступили в брак, они воспитывают четырёх детей. Самый младший их ребёнок родился 17 декабря 2025 года.

© Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com

Пока одни женщины тосковали по знойным красавцам из Испании, другие искали импозантных брюнетов на российской эстраде. Немало внимания к себе привлёк Стас Пьеха — участник четвёртой «Фабрики звёзд» и внук известной советской певицы Эдиты Пьехи. К статусу секс-символа, полученному от журналистов, артист относился по-разному. В 2005-м Пьеха от него отказывался, называя себя «совершенно обычным» и не распространяясь о своих романтических похождениях. Зато в 2019-м начал говорить более открыто. Например, музыкант признался «СтарХиту», что пробовал заниматься сексом «в парке и на крышах» и понял, что это «не всегда так здорово, как кажется, а иногда даже опасно».

Пьеха был женат лишь однажды. Его избранницей стала модель Наталья Горчакова, родившая артисту сына Петра в 2014 году. Пара разошлась в 2015-м, но сохранила дружеские отношения. Сегодня певец помогает сыну финансово и участвует в его воспитании.

© Страница Андрея Губина в VK

Первый альбом Андрея Губина «Мальчик-бродяга» вышел в 1995 году, и с тех пор артист придерживался образа наивного, миловидного и обаятельного романтика. Невзирая на невысокий рост, Губин покорил немало поклонниц. К примеру, о влюблённости в «мальчика-бродягу» открыто высказывалась певица Зиверт, а Люся Чеботина и вовсе посылала Губину поцелуи со сцены.

После 2007 года артист перестал выступать и выпускать новые песни и стал отшельником, отказавшись от светских мероприятий. По признанию Губина, это случилось из-за левосторонней прозопалгии — тяжёлой лицевой болезни, вызывающей сильные боли и мышечные спазмы. Тем не менее Губин всё же принял участие в собственном творческом вечере, прошедшем в августе 2024 года в рамках музыкального фестиваля «Новая волна» в Казани. Правда, в марте 2025-го Губин заявил в интервью Ксении Собчак, что вечер ему не понравился, и назвал его организатора Игоря Крутого «интриганом».

Преследования, неизлечимая болезнь и травля: куда пропал Андрей Губин

© Schroewig/Baganz/www.globallookpress.com

В 1963 году группа The Beatles стала известна по всей Великобритании, и это событие стало первой вехой глобального обожания бойз-бэндов, которое продолжается по сей день. В 80-е и 90-е меломаны увлекались группами WHAM, Backstreet Boys и NSYNC, а в Великобритании набирала популярность команда Take That. Из пяти вокалистов только один сумел добиться крупного сольного успеха после ухода в 1996 году, и это был Робби Уильямс.

Пока США сходили с ума по Джастину Тимберлейку, бывший участник Take That покорял родную Великобританию. Уильямс появлялся на сцене в обтягивающих безрукавках и стильных костюмах и флиртовал с поклонницами из первых рядов. Он признавался, что до знакомства с супругой «был зависим от случайных связей с незнакомками». Слухи о романтических похождениях Уильямса уходили в народ и сильнее укрепляли статус секс-символа. Дошло до того, что в 1999 году читательницы журнала Cosmopolitan присудили ему титул «Самого сексуального на планете»: Уильямсу удалось обойти даже футболиста Дэвида Бэкхема.

Секс-символы 2020-х

Бенни Бланко

© Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

До 2023-го имя поп-продюсера Бенни Бланко было известно только заядлым меломанам. Зимой того года стало известно о его романе с певицей Селеной Гомес: новость мгновенно привлекла к музыканту внимание со стороны светской прессы. В конце 2024-го издание People даже присудило ему звание «самого сексуального мужчины из ныне живущих». Титул вызвал восторг у Селены Гомес и множество негодующих комментариев в соцсетях. Интернет-пользователи даже предполагали, что сама певица заплатила People круглую сумму. Но официального подтверждения этому, разумеется, опубликовано не было. Вероятно, дело всё же не в благосостоянии Гомес, а в изменении общественного мнения.

© Rocco Spaziani/Spaziani/www.globallookpress.com

Хотя за рубежом и сегодня немало жгучих латиноамериканцев, они не становятся так же популярны в России, как 20 лет назад. Другое дело — молодая итальянская группа Maneskin, одержавшая победу на «Евровидении» 2021 года. Квартет, состоявший из трёх мужчин и одной девушки, воплощал собой ожившую рок-н-ролльную мечту. Добившись успеха, музыканты не боялись сексуальных образов и даже записали песню I Wanna Be Your Slave с намёками на экстравагантные сексуальные практики. У каждого участника группы появились свои фанаты, но больше всего внимания доставалось «лицу» коллектива — фронтмену Дамиано Давиду.

После премьеры альбома Rush! в 2024-м Maneskin оставили групповые активности: участники решили посвятить себя сольной карьере. О распаде коллектива не сообщалось. Дамиано Давид продолжает добиваться успеха и самостоятельно: его первый сольный альбом Funny Little Fears вышел в мае 2025-го и сумел занять верхнюю строчку в чарте нескольких стран. Артист продолжает очаровывать поклонниц, появляясь на выступлениях с оголённым накаченным торсом. Правда, похвастаться статусом холостяка уже не может: в январе 2026 года артист заключил помолвку с американской певицей Дав Кэмерон.

© Соцсети Вани Дмитриенко

Карьера 20-летнего Вани Дмитриенко началась всего несколько лет назад, но музыкант уже собирает полные залы и даже готовится дать концерт в «Лужниках» — самой большой площадке в России. Его дебютная композиция «Венера-Юпитер» вышла в конце 2020 года и быстро стала хитом, полюбившись детям и подросткам. Весной 2024-го Дмитриенко перешёл на более взрослые тематики и сменил имидж, что привело к резкому взлёту его популярности. Сегодня его фан-базу составляют не только школьницы, но и женщины в возрасте от 30 до 40 лет.

Танцевал на столе у Павлиашвили, писал для Лепса: путь Вани Дмитриенко

Zoloto

© Соцсети Zoloto

Музыкальные секс-символы появляются не только на большой поп-эстраде, но и в инди-музыке. Такой путь прошёл артист Владимир Золотухин, выпускающий музыку под псевдонимом Zoloto. Он дебютировал в 2018 году с мини-альбомом «Не переживай» и уже тогда не стеснялся развязных песен о сексе и соблазнении женщин. С выходом композиции «Грустно на афтепати» в 2021-м Золотухин подчеркнул, что больше не интересуется в девушках лёгкого поведения и хранит верность возлюбленной, но его концертный образ и тематика песен не изменились.

Артист с харизмой рок-звезды не боялся строчек вроде «Я здесь, чтобы ты мокла» и «ночные бабочки отпустят все грехи» и к 2024 году стал одним из самых видных инди-звёзд. В мае 2025-го Золотухин собрал полную «ВТБ Арену», лишний раз подтвердив свою широкую востребованность.

Чонгук

© Соцсети Чонгука

Любой бойз-бэнд добивается популярности благодаря сразу нескольким харизматичным участникам, внешность которых может угодить любой девушке. Южнокорейская индустрия развлечений пошла ещё дальше. Лейблы и музыкальные компании не только помогают красивым парням добиться популярности, но проводят интенсивное обучение и делают их профессионалами задолго до дебюта. Каждый K-pop-айдол — своего рода недостижимый идеал. Отличным примером этого служит коллектив BTS и, в частности, — 28-летний Чонгук, самый юный его участник.

Артист завлекает публику не только вокальными и хореографическими навыками, но и внешним видом. Например, Чонгук несколько раз раздевался на фотосессиях для бренда нижего белья Calvin Klein, а в 2020-м певец стал «Самым сексуальным мужчиной среди всех народов» по версии журнала People. В 2023 году Чонгук даже выпустил песню Seven, в которой обещал своей девушке «заниматься с ней любовью» без выходных. Композиция стала хитом и заняла первую строчку чарта Billboard, став для Чонгука первым таким достижением.