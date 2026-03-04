От Пьехи до Чонгука: как певцы-секс-символы выглядели 25 лет назад и сейчас

Рики Мартин, Чонгук, Андрей Губин: секс-символы в нулевые и сегодня
25 лет назад женщины по всему миру влюблялись в смуглых испанцев и латиноамериканцев, а сегодня миллионы поклонниц мечтают о встрече с красавцем из Южной Кореи. «Рамблер» вспоминает, кто из музыкантов считался идеалом мужской сексуальности раньше, и кто достоин так называться сегодня.
Секс-символы 90-х и нулевых
Рики Мартин
Пик популярности певца Рики Мартина пришёлся на нулевые. Десять лет до этого артист был известен исключительно на своей родине в Испании, Мартина пригласили выступить на «Грэмми» и на церемонии открытия чемпионата мира по футболу во Франции, что привлекло к молодому артисту ещё больше внимания. В 1999-м певец выпустил англоязычный альбом Ricky Martin: гастроли в поддержку лонгплея стали самым кассовым турне 2000 года, проведённым латинским артистом. Всего за 60 концертов, прошедших в США, Канаде и Мексике, Мартин заработал больше 50 миллионов долларов.
Певческая харизма, привлекательная внешность и статус одинокого холостяка быстро превратили Рики Мартина в одного из самых заметных секс-символов нулевых. Его успех привлёк немало внимания к другим музыкантам из Латинской Америки: так, на волне триумфа Мартина свою карьеру построили Энрике Иглесиас, Шакира, Дженнифер Лопес и другие артисты.
Энрике Иглесиас
В отличие от своего именитого земляка, Энрике Иглесиас всё же сумел получить титул «Самого сексуального мужчины из ныне живущих». Он достался певцу в 1999 году от испанского издания People. Правда, Иглесиас не очень им гордился и иронически заявлял, что это «далеко не самое главное его достижение». Как и Рики Мартин, он сумел добиться международной популярности только после выпуска англоязычного альбома, но пошёл ещё дальше и стал секс-символом не только на Западе, но и в России.
Особый интерес отечественной публики вызвал его роман с российской теннисисткой Анной Курниковой. Они познакомились в 2001 году на съёмках его клипа и состоят в отношениях до сих пор. Хотя знаменитости до сих пор не вступили в брак, они воспитывают четырёх детей. Самый младший их ребёнок родился 17 декабря 2025 года.
Стас Пьеха
Пока одни женщины тосковали по знойным красавцам из Испании, другие искали импозантных брюнетов на российской эстраде. Немало внимания к себе привлёк Стас Пьеха — участник четвёртой «Фабрики звёзд» и внук известной советской певицы Эдиты Пьехи. К статусу секс-символа, полученному от журналистов, артист относился по-разному. В 2005-м Пьеха от него отказывался, называя себя «совершенно обычным» и не распространяясь о своих романтических похождениях. Зато в 2019-м начал говорить более открыто. Например, музыкант признался «СтарХиту», что пробовал заниматься сексом «в парке и на крышах» и понял, что это «не всегда так здорово, как кажется, а иногда даже опасно».
Пьеха был женат лишь однажды. Его избранницей стала модель Наталья Горчакова, родившая артисту сына Петра в 2014 году. Пара разошлась в 2015-м, но сохранила дружеские отношения. Сегодня певец помогает сыну финансово и участвует в его воспитании.
Андрей Губин
Первый альбом Андрея Губина «Мальчик-бродяга» вышел в 1995 году, и с тех пор артист придерживался образа наивного, миловидного и обаятельного романтика. Невзирая на невысокий рост, Губин покорил немало поклонниц. К примеру, о влюблённости в «мальчика-бродягу» открыто высказывалась певица Зиверт, а Люся Чеботина и вовсе посылала Губину поцелуи со сцены.
После 2007 года артист перестал выступать и выпускать новые песни и стал отшельником, отказавшись от светских мероприятий. По признанию Губина, это случилось из-за левосторонней прозопалгии — тяжёлой лицевой болезни, вызывающей сильные боли и мышечные спазмы. Тем не менее Губин всё же принял участие в собственном творческом вечере, прошедшем в августе 2024 года в рамках музыкального фестиваля «Новая волна» в Казани. Правда, в марте 2025-го Губин заявил в интервью Ксении Собчак, что вечер ему не понравился, и назвал его организатора Игоря Крутого «интриганом».
Преследования, неизлечимая болезнь и травля: куда пропал Андрей Губин
Робби Уильямс
В 1963 году группа The Beatles стала известна по всей Великобритании, и это событие стало первой вехой глобального обожания бойз-бэндов, которое продолжается по сей день. В 80-е и 90-е меломаны увлекались группами WHAM, Backstreet Boys и NSYNC, а в Великобритании набирала популярность команда Take That. Из пяти вокалистов только один сумел добиться крупного сольного успеха после ухода в 1996 году, и это был Робби Уильямс.
Пока США сходили с ума по Джастину Тимберлейку, бывший участник Take That покорял родную Великобританию. Уильямс появлялся на сцене в обтягивающих безрукавках и стильных костюмах и флиртовал с поклонницами из первых рядов. Он признавался, что до знакомства с супругой «был зависим от случайных связей с незнакомками». Слухи о романтических похождениях Уильямса уходили в народ и сильнее укрепляли статус секс-символа. Дошло до того, что в 1999 году читательницы журнала Cosmopolitan присудили ему титул «Самого сексуального на планете»: Уильямсу удалось обойти даже футболиста Дэвида Бэкхема.
Секс-символы 2020-х
Бенни Бланко
До 2023-го имя поп-продюсера Бенни Бланко было известно только заядлым меломанам. Зимой того года стало известно о его романе с певицей Селеной Гомес: новость мгновенно привлекла к музыканту внимание со стороны светской прессы. В конце 2024-го издание People даже присудило ему звание «самого сексуального мужчины из ныне живущих». Титул вызвал восторг у Селены Гомес и множество негодующих комментариев в соцсетях. Интернет-пользователи даже предполагали, что сама певица заплатила People круглую сумму. Но официального подтверждения этому, разумеется, опубликовано не было. Вероятно, дело всё же не в благосостоянии Гомес, а в изменении общественного мнения.
Дамиано Давид
Хотя за рубежом и сегодня немало жгучих латиноамериканцев, они не становятся так же популярны в России, как 20 лет назад. Другое дело — молодая итальянская группа Maneskin, одержавшая победу на «Евровидении» 2021 года. Квартет, состоявший из трёх мужчин и одной девушки, воплощал собой ожившую рок-н-ролльную мечту. Добившись успеха, музыканты не боялись сексуальных образов и даже записали песню I Wanna Be Your Slave с намёками на экстравагантные сексуальные практики. У каждого участника группы появились свои фанаты, но больше всего внимания доставалось «лицу» коллектива — фронтмену Дамиано Давиду.
После премьеры альбома Rush! в 2024-м Maneskin оставили групповые активности: участники решили посвятить себя сольной карьере. О распаде коллектива не сообщалось. Дамиано Давид продолжает добиваться успеха и самостоятельно: его первый сольный альбом Funny Little Fears вышел в мае 2025-го и сумел занять верхнюю строчку в чарте нескольких стран. Артист продолжает очаровывать поклонниц, появляясь на выступлениях с оголённым накаченным торсом. Правда, похвастаться статусом холостяка уже не может: в январе 2026 года артист заключил помолвку с американской певицей Дав Кэмерон.
Ваня Дмитриенко
Карьера 20-летнего Вани Дмитриенко началась всего несколько лет назад, но музыкант уже собирает полные залы и даже готовится дать концерт в «Лужниках» — самой большой площадке в России. Его дебютная композиция «Венера-Юпитер» вышла в конце 2020 года и быстро стала хитом, полюбившись детям и подросткам. Весной 2024-го Дмитриенко перешёл на более взрослые тематики и сменил имидж, что привело к резкому взлёту его популярности. Сегодня его фан-базу составляют не только школьницы, но и женщины в возрасте от 30 до 40 лет.
Танцевал на столе у Павлиашвили, писал для Лепса: путь Вани Дмитриенко
Zoloto
Музыкальные секс-символы появляются не только на большой поп-эстраде, но и в инди-музыке. Такой путь прошёл артист Владимир Золотухин, выпускающий музыку под псевдонимом Zoloto. Он дебютировал в 2018 году с мини-альбомом «Не переживай» и уже тогда не стеснялся развязных песен о сексе и соблазнении женщин. С выходом композиции «Грустно на афтепати» в 2021-м Золотухин подчеркнул, что больше не интересуется в девушках лёгкого поведения и хранит верность возлюбленной, но его концертный образ и тематика песен не изменились.
Артист с харизмой рок-звезды не боялся строчек вроде «Я здесь, чтобы ты мокла» и «ночные бабочки отпустят все грехи» и к 2024 году стал одним из самых видных инди-звёзд. В мае 2025-го Золотухин собрал полную «ВТБ Арену», лишний раз подтвердив свою широкую востребованность.
Чонгук
Любой бойз-бэнд добивается популярности благодаря сразу нескольким харизматичным участникам, внешность которых может угодить любой девушке. Южнокорейская индустрия развлечений пошла ещё дальше. Лейблы и музыкальные компании не только помогают красивым парням добиться популярности, но проводят интенсивное обучение и делают их профессионалами задолго до дебюта. Каждый K-pop-айдол — своего рода недостижимый идеал. Отличным примером этого служит коллектив BTS и, в частности, — 28-летний Чонгук, самый юный его участник.
Артист завлекает публику не только вокальными и хореографическими навыками, но и внешним видом. Например, Чонгук несколько раз раздевался на фотосессиях для бренда нижего белья Calvin Klein, а в 2020-м певец стал «Самым сексуальным мужчиной среди всех народов» по версии журнала People. В 2023 году Чонгук даже выпустил песню Seven, в которой обещал своей девушке «заниматься с ней любовью» без выходных. Композиция стала хитом и заняла первую строчку чарта Billboard, став для Чонгука первым таким достижением.