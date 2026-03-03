Открыт набор в резиденцию для музыкантов в Переделкине

Институт музыкальных инициатив (ИМИ) вновь запускает программу музыкальной резиденции, предоставляя авторам и исполнителям возможность сосредоточиться на создании песен в творческой атмосфере.

© Предоставлено организаторами

Проект «ИМИ.Резиденция» пройдёт с 19 по 27 апреля 2026 года на территории Дома творчества Переделкино. Заявки на участие принимаются до 10 марта, а отбор 14 участников будет осуществлён приглашёнными наставниками. Участникам резиденции предоставят проезд до Москвы, проживание в обновлённом корпусе гостиницы Дома творчества, питание, доступ к рабочим зонам, библиотеке, экскурсиям и мастер-классам.

Управляющий директор ИМИ Артём Атанесян подчёркивает: «В центре внимания снова должна быть песня — как текст, смысл и поиск точной формы».

В первые дни резиденты познакомятся с историей Переделкина, где работали знаменитые писатели и поэты, а затем приступят к интенсивной работе с менторами, создавая новые композиции для финального концерта.

В числе наставников — солистка группы Ubel Варвара Убель, звукоинженер Егор Убель, артист и продюсер Nomad Punk, автор текстов группы «Базар» Митя Неустроев и сонграйтер Алина Маркина.

Участие бесплатное для музыкантов со всей России. Подать заявку можно по ссылке.

