Пригожин заподозрил Губина в умственных отклонениях и комплексах

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что звезда 1990-х Андрей Губин повёл себя некорректно, раскритиковав современных популярных артистов в интервью Ксении Собчак. Об этом Пригожин заявил в беседе с журналистами на премии «Новое Радио AWARDS», на которой присутствовал корреспондент «Рамблера».

Губин жёстко прошёлся по многим звёздам российской эстрады: Ани Лорак, Александру Панайотову, Мари Краймбрери, Zivert и даже Сергею Жукову. Последнего он назвал шепелявым и профнепригодным.

Иосиф Пригожин считает, что успех артиста определяет количество проданных билетов на концерты, а слова Губина — это лишь его личное мнение.

Я бы сделал скидку на определённые его отклонения, физические или, может быть, умственные. Он хороший, талантливый музыкант, хороший парень. Но, понимаете, он сам себя закопал.

Продюсер также добавил, что сцена возвращает артистов к жизни, и привёл в пример Николая Носкова, который выступает в инвалидном кресле. Пригожин считает, что в Губине «говорит куча комплексов»: «Он точно мог бы сделать себе подтяжку, выпрямить себе спину, нанять массажиста, выйти на сцену».

По мнению Пригожина, в 2024 году Игорь Крутой пытался помочь Губину, организовав творческий вечер в его честь на «Новой волне». Тот должен был радоваться, что его музыка всё ещё пользуется успехом, а не сидеть и «поливать всех грязью».

Пик популярности Губина пришёлся на девяностые. Среди его популярных хитов — «Зима-холода», «Ночь» и «Девушки как звёзды». В середине нулевых он внезапно ушёл со сцены. Причиной стала левосторонняя прозопалгия — неврологическое заболевание, при котором человек испытывает сильные боли в лице.

