Пригожин заявил, что его разочаровали 90% артистов, с которыми он работал

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что сотрудничество с большей частью артистов оставило у него чувство разочарования. Об этом он рассказал в беседе с журналистами на премии «Новое Радио AWARDS», на которой присутствовал корреспондент «Рамблера».

«90% артистов, с которыми я работал, я пожалел себя», — сказал Пригожин. Он объяснил это тем, что исполнители часто бывают неблагодарными и считают успех лишь своей заслугой.

Продюсер также вспомнил известную строчку из стихотворения Владимира Маяковского «Если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно», подчеркнув важную роль команды.

Артист — это как ребенок. А вокруг него родители. Чем больше, тем лучше. И они не всегда это ценят.

Ранее Иосиф Пригожин высказался по поводу скандала вокруг звезды 1990-х Андрея Губина.

