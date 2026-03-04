Ваня Дмитриенко сомневается, что соберёт «Лужники» и заработает на концерте

20-летний певец Ваня Дмитриенко выразил сомнение, что у него получится продать все билеты на шоу в «Лужниках». Вместимость крупнейшей концертной площадки в России — 81 тысяча человек. Об этом артист рассказал на благотворительном музыкальном марафоне «Новое Радио AWARDS» в поддержку подопечных Фонда Хабенского. На мероприятии присутствовал корреспондент «Рамблера».

«Не знаю, соберу — не соберу. Люди в интернете тоже на очень разные мнения делятся. В любом случае такого мы никогда ещё не делали, и как оно будет, не знает никто», — признался Дмитриенко. Впервые концерт был анонсирован 20 февраля. С того момента, по словам певца, было куплено 20% билетов.

Дмитриенко также сомневается, что у него получится заработать на концерте, учитывая идею, которую они хотят реализовать с командой. Исполнитель признался, что им в большей степени движут амбиции. Он не хочет ничего никому доказывать, ему просто интересно организовать такое большое шоу. Если у него получится собрать солдаут, то он станет самым молодым певцом с таким достижением.

Я увидел ажиотаж огромный на концерте в «Мегаспорте» и понял, что людям нужна площадка больше, чтобы они были там все вместе. И в нашей стране эта площадка — «Лужники».

Помимо этого, Ваня Дмитриенко заявил, что уже вскоре у него выйдет новая «очень красивая» песня.

