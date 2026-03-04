Григорий Лепс отметил дар у артистки, известной скандальным прошлым
Певец Григорий Лепс поддержал свою коллегу Ольгу Бузову, решившую попробовать себя в актёрстве. По его мнению, у бывшей ведущей шоу «Дом 2» есть артистический дар.
Григорий Лепс заявил, что Ольга Бузова востребована как в музыке, так и в кино. Это и является доказательством её дарования. Об этом он рассказал Пятому каналу.
Сам Лепс пока не готов к серьёзной актёрской работе, так как не считает себя достаточно одарённым для этого.
Не так давно состоялась премьера комедийного фильма «Равиоли Оли», в котором Ольга Бузова сыграла главную роль. По сюжету поп-звезда становится владелицей пельменного завода в провинции. При этом музыку Бузова не бросает. 20 февраля она представила сингл «Гештальт», который был записан вместе с актёром Никитой Кологривым.
