Юристы раскрыли, как музыкантам избежать штрафа за иностранные слова

1 марта в России вступил в силу закон, ограничивающий использование англицизмов в публичном пространстве. Как утверждают политики, это поможет защитить чистоту русского языка и спасёт его от засорения. «Рамблер» разобрал юридические тонкости нового закона и узнал у экспертов, как он может сказаться на деятельности музыкантов.

Суть закона

В первую очередь закон коснулся публичных носителей информации: этикеток, вывесок, афиш и рекламных баннеров. То есть всего, что продаёт и продвигает услуги или товары. Новое постановление требует, чтобы к иностранному слову обязательно предоставлялся понятный перевод на русский язык. Исключения составляют бренды, официально зарегистрировавшие названия в латинице как товарный знак.

Товарный знак позволяет защитить псевдоним от его противоправного использования. Его регистрация обходится от 30 до 60 тысяч рублей и действует в течение десяти лет со дня подачи заявки. Большинство крупных артистов, выступающих под псевдонимами на латинице, уже прошли через эту процедуру. Например, в Роспатенте уже можно найти информацию по товарным знакам Xolidayboy, Zivert, Sqwoz Bab, Shaman, Anna Asti, Soda Luv, Slava Marlow, Glukoza и других артистов.

За разъяснением закона «Рамблер» обратился к руководителю практики по сопровождению IP и IT-сделок в юридической фирме Semenov & Pevzner Ирине Остапчук. Эксперт отметила, что из-за недавнего введения закона пока тяжело сказать, как именно он будет применяться на практике.

Сложно точно сказать, будет ли закон распространяться на псевдонимы артистов и названия их композиций. Напрямую закон не делает такого исключения. Неважно, российский это артист или зарубежный: если информация о нём размещается в общедоступных местах в России, закон должен применяться. Но закон направлен на доступность и понятность информации для потребителей. Если артист известен под псевдонимом, который содержит иностранные слова, потребитель, скорее всего, хорошо понимает, о ком именно речь. Ирина Остапчук юрист в сфере интеллектуальной собственности, руководитель практики «Сопровождение IP и IT сделок» юридической фирмы Semenov & Pevzner.

Ирина Остапчук напомнила, что основная цель нового закона — не допустить искажения смыслов. Эксперт допустила использование иностранных псевдонимов на афише, так как именно по ним потребитель может понять, на чей идёт концерт.

Как заявил «Рамблеру» юрист по интеллектуальной собственности Серж Джаназян, изменений на музыкальных сервисах ждать не стоит. Сценический псевдоним артиста, указанный в карточках, не может считаться «информацией о товаре в классическом понимании этого закона», но с афишами дело обстоит иначе.

Афиша — это рекламный материал, а требование использовать русский язык в рекламе действует давно. Новый закон не создаёт это правило с нуля, но может усилить внимание за его соблюдением. Закон направлен на защиту российских потребителей, поэтому если реклама концерта иностранного исполнителя ориентирована на российскую аудиторию, к ней будут применяться те же требования. Серж Джаназян юрист по интеллектуальной собственности, партнёр в фирме Artiere Law

Эксперт также отметил, что размещение афиш и других рекламных материалов — обязанность организаторов концертов, так что требования закона в первую очередь адресованы им, а не музыкантам.

Использование иностранных слов всё же разрешается при условии, что рядом предоставляется их точный перевод. Транслитерация «буква в букву» не подойдёт.

Например, слово «барбершоп» юристы предлагают теперь переводить как «мужская парикмахерская». Можно также дублировать русский текст на иностранном языке. В таком случае на первом месте должна идти информация на русском. Обе надписи должны быть разборчивы, идентичны по содержанию и равнозначны по размещению (иметь одинаковые параметры: цвет, тип и размер шрифта). Ирина Остапчук юрист в сфере интеллектуальной собственности, руководитель практики «Сопровождение IP и IT сделок» юридической фирмы Semenov & Pevzner.

Новшества также не коснутся заимствованных слов, официально включённых в словари русского языка. Список авторитетных словарей можно найти на сайте Российской Академии Наук.

Что будет, если закон нарушить

Новый закон не вводит новые меры пресечения. Выписываемые штрафы будут основываться на уже действующих законах «О рекламе» и «О защите прав потребителей». Они предусматривают следующие меры пресечения.

Если речь идет о нарушении прав потребителей (ст. 14.8 КоАП РФ):

— для ИП — от 500 до 1 000 рублей;

— для юридических лиц — от 5 000 до 10 000 рублей.

Если нарушение квалифицируют как нарушение рекламного законодательства (ст. 14.3 КоАП РФ):

— для ИП — от 4 000 до 20 000 рублей;

— для юридических лиц — от 100 000 до 500 000 рублей.

Ирина Остапчук отметила, что контролировать соблюдение закона будет Роспотребнадзор. В отличие от Роскомнадзора, эта организация работает только с обращениями потребителей и не осуществляет автоматической мониторинг. Тем не менее эксперт не исключила, что в будущем сумма штрафов возрастёт, а отслеживание станет автоматическим.

Контролирующий орган может как выдать предписание об устранении нарушения, так и сразу наложить штраф. Формально каждое слово является отдельным нарушением, но маловероятно, что ведомство начнёт формировать такую практику. Ирина Остапчук юрист в сфере интеллектуальной собственности, руководитель практики «Сопровождение IP и IT сделок» юридической фирмы Semenov & Pevzner.

Как быть

Чтобы избежать случайного нарушения закона, эксперты рекомендуют дублировать псевдоним на русском языке. Серж Джаназян подчеркнул, что их стоит писать тем же шрифтом и кеглем, чтобы внешне надписи не отличались друг от друга. Юрист также не исключил, что в ближайшее время закон будут трактовать «шире и строже», чем необходимо. К примеру, лейбл может потребовать от артиста изменить псевдоним во избежание риска, хотя закон этого не предусматривает. Эксперт подчеркнул, что «окончательные границы регулирования» прояснятся со временем.

Ирина Остапчук также усомнилась, что закон будет широко применяться к музыкантам, назвав вероятность этого «невысокой». Но порекомендовала артистам следующее:

следить за правоприменительной практикой, чтобы понять, как закон будет работать;

проверить слова, которые вы используете, по официальному словарю РАН;

если есть возможность, зарегистрировать товарный знак;

если возможности нет, добавлять перевод иностранных слов.

