Легенды рока всё же отправятся в тур, несмотря на скорую кончину лидера

Легендарная глэм-метал-группа Twisted Sister всё-таки отправится в ранее отменённый мировой тур в честь своего 50-летия. Вокалиста Ди Снайдера, вынужденного прекратить сценическую деятельность из-за проблем со здоровьем, заменит Себастьян Бах. Об этом коллектив сообщил в соцсетях.

© Michael Tullberg/Getty Images

Twisted Sister объявили о юбилейных гастролях ещё в сентябре 2025 года, но в феврале 2026-го они резко отменили все концерты. Причиной стала болезнь 70-летнего лидера группы Ди Снайдера. Он долгое время борется с дегенеративным артритом. С недавнего времени недуг коснулся также его сердца. Несмотря на слухи о его скорой кончине, музыкант заявил, что наслаждается жизнью. Просто сейчас он не может делать на сцене то же, что делал в 20, 30 или даже 60 лет.

Себастьян Бах был фронтменом другой глэм-метал-группы Skid Row в её золотые годы — в конце восьмидесятых и девяностых. После ухода из коллектива у него было много выступлений на Бродвее и телевизионных ролей. Например, он играл в сериале «Девочки Гилмор». Это помогло ему развить успешную сольную карьеру музыканта.

